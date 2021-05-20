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    • Magazin
    • 20.05.2021 23:00
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    • 20.05.2021 23:07
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    Züleyha ve Müjgan öldü mü? ve diziden ayrılıyor mu?

    'da bu akşam yaşanan olaylar izleyiciyi ekrana bağladı. ve Züleyha öldü mü? Sorusu gündeme geldi. 110 kişiyi taşıyan uçağın düştüğünün haberinin gelmesi Çukurova'da şok etkisi yarattı. Uçakta olan kişilerin kim olduğu ise diziseverler tarafından merak konusu oldu. Sevilen dizinin önemli karakterlerinden olan Müjgan ve Züleyha'nın ölebileceğine yönelik gelişmeler dizinin hayranlarını ekrana kitledi. Peki, ? ve diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ve Müjgan öldü mü?

    Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ve Züleyha öldü mü? Sorusu gündeme geldi. 110 kişiyi taşıyan uçağın düştüğünün haberinin gelmesi Çukurova'da şok etkisi yarattı. Uçakta olan kişilerin kim olduğu ise diziseverler tarafından merak konusu oldu. Sevilen dizinin önemli karakterlerinden olan Müjgan ve Züleyha'nın ölebileceğine yönelik gelişmeler dizinin hayranlarını ekrana kitledi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ve Züleyha öldü mü? Melike İpek Yalova ve Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA MÜJGAN VE ZÜLEYHA ÖLDÜ MÜ?

    Müjgan, Demir ve Ümit'in fotoğraflarını gösterince Züleyha şok geçirse de kendisini defalarca yok etmeye çalışmış Müjgan'a renk vermemeyi başarır ve durumu idare eder. Ancak fotoğrafları görmesinin ardından başladığı sorgulama ve sonrasında yaşananlar Züleyha'yı Adana'dan uzaklaşmaya kadar götürecektir.

    Müjgan ise, karşılık bulmadığını bilse bile, ilk kez Züleyha'ya doğru davranmanın huzuru içinde hayatında yeni bir sayfa açmaya adım atar! Üstelik bu kez Fekeli'den izin alarak harekete geçer.

    Cezasını çekmek üzere demir parmaklıklar ardına geçen Fikret, Demir'in öfkesinden yine de kurtulamaz. Demir, ifadesi ile kendisini kurtaranın Fikret olmadığına inanmadığı gibi, çiftlikteki baskın için de onu suçlayacaktır. Hatta Demir, savcıya durumu bildirmekle yetinmeyip, hapishanede bile Fikret'e saldıracak kadar delirir! Fekeli ve Lütfiye ise Fikret'i kurtarmak için tüm delilleri bir araya getirirler. Bu arada Fekeli ve Fikret arasındaki sular da durulacaktır.

        Hastaneden çıkan Ümit, olayların kontrolünü eline almak için tüm gücüyle çalışmaya başlar. Sevda'yı da kendine destek olmamakla suçlar! İki arada kalan Sevda artık ya kızını geri kazanırken Demir ve Züleyha'yı kaybedecektir, ya da onları korurken kızını tamamen yitirecektir. Sevda'ya Ümit ile arasındaki bağı açık açık sorunca da bir ilerleme kaydedemeyen Şermin ve Füsun da pes etmez! Adeta bir dedektif titizliğinde çalışan iki arkadaş, bu kez büyük bir ipucu daha yakalayacaktır.

        Demir, tüm Adana'ya yeni açıklamalar yaparken, Züleyha kendi hayat planını uygulamaya başlayacaktır. Kaderleri defalarca kez karşı karşıya kalan Müjgan da kendi kaderini yeniden yazmak için aynı zamanlarda bir yola çıkar! Ve Adana'ya bomba gibi düşen bir haber ulaşır! Adana - İstanbul uçağı düşmüştür!

        BİR ZAMANLAR MÜJGAN AYRILDI MI?

        Müjgan karakterinin diziden ayrılacağı sık sık gündeme gelse de bu akşamki bölümde Müjgan'ın ayrılıp ayrılmayacağı belli olacak.
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