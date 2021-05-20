Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ve Züleyha öldü mü? Sorusu gündeme geldi. 110 kişiyi taşıyan uçağın düştüğünün haberinin gelmesi Çukurova'da şok etkisi yarattı. Uçakta olan kişilerin kim olduğu ise diziseverler tarafından merak konusu oldu. Sevilen dizinin önemli karakterlerinden olan Müjgan ve Züleyha'nın ölebileceğine yönelik gelişmeler dizinin hayranlarını ekrana kitledi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ve Züleyha öldü mü? Melike İpek Yalova ve Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA MÜJGAN VE ZÜLEYHA ÖLDÜ MÜ?
Müjgan, Demir ve Ümit'in fotoğraflarını gösterince Züleyha şok geçirse de kendisini defalarca yok etmeye çalışmış Müjgan'a renk vermemeyi başarır ve durumu idare eder. Ancak fotoğrafları görmesinin ardından başladığı sorgulama ve sonrasında yaşananlar Züleyha'yı Adana'dan uzaklaşmaya kadar götürecektir.
Müjgan ise, karşılık bulmadığını bilse bile, ilk kez Züleyha'ya doğru davranmanın huzuru içinde hayatında yeni bir sayfa açmaya adım atar! Üstelik bu kez Fekeli'den izin alarak harekete geçer.
Cezasını çekmek üzere demir parmaklıklar ardına geçen Fikret, Demir'in öfkesinden yine de kurtulamaz. Demir, ifadesi ile kendisini kurtaranın Fikret olmadığına inanmadığı gibi, çiftlikteki baskın için de onu suçlayacaktır. Hatta Demir, savcıya durumu bildirmekle yetinmeyip, hapishanede bile Fikret'e saldıracak kadar delirir! Fekeli ve Lütfiye ise Fikret'i kurtarmak için tüm delilleri bir araya getirirler. Bu arada Fekeli ve Fikret arasındaki sular da durulacaktır.