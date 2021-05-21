Feci son terki diyar eyledi! Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı için heyecan doruklara ulaşırken Müjgan'ın ölümü şok etkisi yarattı. Fikret, Fekeli ve Lütfiye'nin tam konuştuğu esnada "Adana-İstanbul seferini yapmakta olan Boğaziçi isimli uçak henüz bilinmeyen bir sebeple Konya'da düştü. İlk belirlemelere göre uçakta bulunan 110 yolcu ve 6 mürettabattan kurtulan olmadı. Yolcu listesinde Çukurova hastanesi hekimlerinden Müjgan Akkaya gibi isimlerinde yer aldığı uçağın henüz neden düştüğü henüz belli olmadı." radyodan ajansların haberinin gelmesi büyük bir üzüntü yaşanmasına neden oldu. Şimdi izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanındaki gelişmelere kilitlendi. Ancak henüz fragman aktarılmadı.

"Böyle bir adamı nasıl sevmeye devam edebilirim!"

MÜJGAN VE ZÜLEYHA ÇUKUROVA'YI TERKEDİYOR!

Müjgan, Demir ve Ümit'in fotoğraflarını gösterince Züleyha şok geçirse de kendisini defalarca yok etmeye çalışmış Müjgan'a renk vermemeyi başarır ve durumu idare eder.