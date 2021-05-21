Atv'de ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin' bu akşam ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Seyirciler ise bir yandan tarihi detayları araştırıyor ve oyuncuların hayatlarını merak ediyor. Dizide Cengiz Han karakterini Özbek asıllı oyuncu Javohir Zokirov canlandırıyor. Peki, Cengiz Han kimdir, tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Cengiz Han'ı oynayan Javohir Zokirov kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...
JAVOHİR ZOKİROV KİMDİR, NERELİ KAÇ YAŞINDA?
Javohir Zokirov, Özbek sanatçısı, aktör ve müzisyendir.
Javohir Zokirov 1972 doğumludur. Hem oyunculuk hem de müzisyenlik yapan Javohir Zokirov, Türk- Özbek yapımı olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde rol alacak. Oyuncu Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi sayesinde hem Türkiye hem de Özbekistanda ününe ün katması bekleniyor.
CENGİZ HAN KİMDİR, NE ZAMAN ÖLDÜ?
Cengiz Han, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, ilk Kağanı ve İmparatoru olan Moğol komutan ve hükümdar.13. yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirip bir ulus hâline getirerek Moğol siyasi kimliği çatısı altında toplamış ve Dünya'nın en büyük bitişik sınırlara sahip imparatorluğunu kurmuştur.