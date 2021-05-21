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    • Magazin
    • 21.05.2021 18:19
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    • 21.05.2021 18:19
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    Gündemde merakla Emre Kıvılcım kimdir? Sorusuna yanıt aranıyor. ATV’de bu akşam yeni bir dizi başlıyor ve Bozkır Arslanı Celaleddin daha şimdiden merak konusu oldu, ilgi uyandırdı. Hem konusu hem de oyuncuları ile ön plana çıkan dizideki karakterleri kimlerin canlandırdığı gündemde sıklıkla sorgulanıyor. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Sultan Alaeddin’i oynayan kaç yaşında, ? Başarılı oyuncu herkesi kendine hayran bırakmaya hazırlanıyor, işte Kaan Yalçın hakkındaki bilgiler…

    takvim.com.tr
    Kaan Yalçın kimdir?

    Kaan Yalçın kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Sultan Alaeddin'i oynayan Kaan Yalçın kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Iddialı dizilerden biri olan ve heyecanlı sahneleri ile hafızalara kazınan dizide rol alan isimlerin kimler olduğu ve hayatlarına dair bilgiler merak konusu oldu. En çok araştırılan isimlerden biri Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Sultan Alaeddin'i canlandıracak olan Kaan Yalçın oldu. İşte detaylar…

    BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİNİN SULTAN ALAEDDIN'İ KAAN YALÇIN KİMDİR?

    20 Mayıs 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kaan Yalçın, ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanmış ve mezun olmuştur. Yalçın, kamera karşısına ilk defa "Son Türbedar" adlı sinema filmiyle geçmiştir.

    Bugüne kadar "Leylan", "Arka Sıradakiler", "Yeter", "Arka Sokaklar", "Bu Şehir Arkandan Gelecek" ve "Beni Bırakma" gibi projelerde rol almıştır. Şimdilerde ATV ekranlarında yeni başlayan tarihi dizi Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Sultan Alaeddin karakterine hayat vermektedir.

    Rol aldığı projeler:

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
    Beni Bırakma
    Komşular
    Bu Şehir Arkandan Gelecek
    Memur Muzaffer
    Adanalı
    Leylan
    Arka Sıradakiler
    Arka Sokaklar

        ALAEDDİN MUHAMMED KİMDİR?

        Alaeddin Muhammed Harezmşah (ö. Aralık 1221) Harezmşahlar Devleti'nin 1200-1221 döneminde Harezmşah unvanı ile hükümdarıydı. Saltanatının başında Büyük Selçuklu Devleti'nin çökmesi nedeniyle geniş topraklar elde etmiştir. Fakat sonradan Cengiz Han hükümdarlığı altında genişlemeye başlayan Moğollar ile savaşmak zorunda kalmıştır.

        Moğol orduları Harezmşah ülkesini talan ve harap edip halkına büyük zayiat verdirmişlerdir. Alaeddin Muhammed Harezmşah, Moğol ordularına yenilmiş ve sonunda onlar tarafından kovalanıp Hazar Denizi üzerinde bir adaya saklanmıştır. 1221'de ise bu adada açlıktan hayatını kaybetmiştir.
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        Haberler Magazin Kaan Yalçın kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Sultan Alaeddin’i oynayan Kaan Yalçın kaç yaşında, nereli?