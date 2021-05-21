Kaan Yalçın kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Sultan Alaeddin'i oynayan Kaan Yalçın kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Iddialı dizilerden biri olan ve heyecanlı sahneleri ile hafızalara kazınan dizide rol alan isimlerin kimler olduğu ve hayatlarına dair bilgiler merak konusu oldu. En çok araştırılan isimlerden biri Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Sultan Alaeddin'i canlandıracak olan Kaan Yalçın oldu. İşte detaylar…
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİNİN SULTAN ALAEDDIN'İ KAAN YALÇIN KİMDİR?
20 Mayıs 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kaan Yalçın, ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanmış ve mezun olmuştur. Yalçın, kamera karşısına ilk defa "Son Türbedar" adlı sinema filmiyle geçmiştir.
Bugüne kadar "Leylan", "Arka Sıradakiler", "Yeter", "Arka Sokaklar", "Bu Şehir Arkandan Gelecek" ve "Beni Bırakma" gibi projelerde rol almıştır. Şimdilerde ATV ekranlarında yeni başlayan tarihi dizi Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Sultan Alaeddin karakterine hayat vermektedir.
Rol aldığı projeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Beni Bırakma
Komşular
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Memur Muzaffer
Adanalı
Leylan
Arka Sıradakiler
Arka Sokaklar