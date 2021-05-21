Kaan Yalçın kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Sultan Alaeddin'i oynayan Kaan Yalçın kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Iddialı dizilerden biri olan ve heyecanlı sahneleri ile hafızalara kazınan dizide rol alan isimlerin kimler olduğu ve hayatlarına dair bilgiler merak konusu oldu. En çok araştırılan isimlerden biri Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Sultan Alaeddin'i canlandıracak olan Kaan Yalçın oldu. İşte detaylar…