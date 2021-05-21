Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yine çok konuşulacak bir tarihi dizi projesine imza attı. Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" deyip saygısını ifade ettiği Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Temur Melik karakterini ise Sezgin Erdemir canlandırıyor. Peki, Temur Melik kimdir, tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Melik'i oynayan Sezgin Erdemir kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

TEMUR MELİK KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Temur Melik kimdir, tarihte var mı sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Temur Melik ile ilgili tarihi kaynaklarda bir bilgi yer almıyor.

İşte Sezgin Erdemir kimdir sorusunun yanıtı;