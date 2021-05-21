Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yine çok konuşulacak bir tarihi dizi projesine imza attı. Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" deyip saygısını ifade ettiği Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Temur Melik karakterini ise Sezgin Erdemir canlandırıyor. Peki, Temur Melik kimdir, tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Melik'i oynayan Sezgin Erdemir kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...
TEMUR MELİK KİMDİR, TARİHTE VAR MI?
Temur Melik kimdir, tarihte var mı sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Temur Melik ile ilgili tarihi kaynaklarda bir bilgi yer almıyor.
İşte Sezgin Erdemir kimdir sorusunun yanıtı;
SEZGİN ERDEMİR KİMDİR?
Sezgin Erdemir 12 Ocak 1976'da İstanbul'da dünyaya geldi. Türk oyuncu ve basketbolcudur. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik mezunudur.
Uzun yıllardır oyunculuk yapan başarılı oyuncu Koçum Benim dizisi ile tanınmaya ve sevilmeye başlamıştır. Dizilerin yanı sıra birçok filmde de rol almıştır. Birkaç dizi ve filmden sonra Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı "Sungurtekin Bey" karakteriyle Türk seyircisinin beğenisini kazandı. Oyuncu son olarak Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde rol aldı.