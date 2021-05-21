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    • 21.05.2021 16:55
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    , tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Melik'i oynayan kimdir, kaç yaşında?

    Dev prodüksiyonu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Seyirciler ise bir yandan tarihi detayları araştırıyor ve oyuncuların hayatlarını merak ediyor. Dizide karakterini sevilen oyuncu canlandırıyor. Peki, , tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Melik'i oynayan Sezgin Erdemir kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...

    Temur Melik kimdir, tarihte var mı?

    Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yine çok konuşulacak bir tarihi dizi projesine imza attı. Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" deyip saygısını ifade ettiği Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Temur Melik karakterini ise Sezgin Erdemir canlandırıyor. Peki, Temur Melik kimdir, tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Melik'i oynayan Sezgin Erdemir kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

    TEMUR MELİK KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

    Temur Melik kimdir, tarihte var mı sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Temur Melik ile ilgili tarihi kaynaklarda bir bilgi yer almıyor.

    İşte Sezgin Erdemir kimdir sorusunun yanıtı;

    SEZGİN ERDEMİR KİMDİR?

    Sezgin Erdemir 12 Ocak 1976'da İstanbul'da dünyaya geldi. Türk oyuncu ve basketbolcudur. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik mezunudur.

    Uzun yıllardır oyunculuk yapan başarılı oyuncu Koçum Benim dizisi ile tanınmaya ve sevilmeye başlamıştır. Dizilerin yanı sıra birçok filmde de rol almıştır. Birkaç dizi ve filmden sonra Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı "Sungurtekin Bey" karakteriyle Türk seyircisinin beğenisini kazandı. Oyuncu son olarak Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde rol aldı.

        BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCULARI

        Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova üstlendi.

        Dizinin kadrosunda Türkiye'den Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler yer aldı.

        İŞTE KONUSU

        "Eğer Kaşgar düşerse Türk alemi matem yaşar."

        Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde, Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecek. Harzemşah ülkesinin kudretli başkenti Gürgenç, siyasi çekişmelerin pençesindedir. Sultan Alaeddin, Kıpçak boyu mensuplarına tanınan imtiyazdan rahatsızdır ve bu durum başkentte huzursuzluğa sebep olmaktadır.

        Öte yandan aslan avcısı namıyla bilinen şehzade Celaleddin için evlilik vakti gelmiştir. Düğün hazırlıkları devam ederken ülkenin kaderini yakından ilgilendiren bir düşman ortaya çıkar. Harzemşah Devleti'ni tehdit edebilecek bu düşman, Moğol devletinin kurucusu Cengiz Han'dan başkası değildir. Sultan Alaeddin, Cengiz Han'a bir elçi heyeti göndererek onunla düşmanlık gütmediğini göstermeyi planlar ve bu görev Timur Melik'e verilir.

            Babasından gizli kafileye katılan Celaleddin'in Cengiz Han'ın karargahında yaptığı beklenmedik hamle, Sultan Alaeddin'in tüm planlarını alt üst eder. Cengiz Han'ın bey babasını katledip esir ettiği güzeller güzeli Kutlu Bike'yi infaz etmesine engel olan Celaleddin, Cengiz Han tarafından ölümcül bir sınava tabi tutulur.
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            Haberler Magazin Temur Melik kimdir, tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Melik'i oynayan Sezgin Erdemir kimdir, kaç yaşında?