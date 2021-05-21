21 Mayıs 2021 reyting sonuçları izleyicilerin merak ettiği konulardan birisi oluyor. Gün içerisinde ve akşam saatlerinde pek çok dizi ve program ekranlardaki yerini alıyor. Televizyonda bu akşam yeni dizi Bozkır Arslanı Celaleddin, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar vardı. Peki, 21 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Bozkır Arslanı Celaleddin, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar...