21 Mayıs 2021 reyting sonuçları izleyicilerin merak ettiği konulardan birisi oluyor. Gün içerisinde ve akşam saatlerinde pek çok dizi ve program ekranlardaki yerini alıyor. Televizyonda bu akşam yeni dizi Bozkır Arslanı Celaleddin, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar vardı. Peki, 21 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Bozkır Arslanı Celaleddin, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar...
21 MAYIS 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
21 Mayıs 2021 reyting sonuçları sabah açıklanacak. Güncel reyting sıralaması belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - KIRMIZI ODA
2 - ESRA EROL'DA
3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
4 - PETROL SEVDASI (T.S)
5 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 - KIRMIZI ODA
2 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
3 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
4 - ESRA EROL'DA
5 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (ÖZET)