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    • Magazin
    • 21.05.2021 16:58
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    • 21.05.2021 16:58
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    ? ATV yeni dizisi ?

    Gündemde özellikle dizi severler tarafından ? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. ATV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanacak olan dizi ilk bölümüyle bugün izleyici karşısına çıkacak. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat'ın yaptığı dizi iddialı bir şekilde geliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanan ATV yeni dizisi ?

    takvim.com.tr
    Bozkır Arslanı Celaleddin konusu nedir?

    Türk-Özbek ortak yapımı Bozkır Arslanı Celaleddin bugün saat 20:00'de ilk bölümü ile ATV'de yayınlanacak. Gündemde binlerce kişi Bozkır Arslanı Celaleddin konusu nedir? ATV yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimler? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Özellikle tarihi konulu dizi ve filmleri sevenlerin keyifli izleyeceği yeni dizi nefes kesen sahneleri ile herkesi kendine hayran bırakmaya hazırlanıyor. İşte merak edilen tüm bilgiler…

    BOZKIR ARSLANI CELALEDDIN KONUSU NEDİR?

    "Eğer Kaşgar düşerse Türk alemi matem yaşar."

    Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde, Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecek. Harzemşah ülkesinin kudretli başkenti Gürgenç, siyasi çekişmelerin pençesindedir. Sultan Alaeddin, Kıpçak boyu mensuplarına tanınan imtiyazdan rahatsızdır ve bu durum başkentte huzursuzluğa sebep olmaktadır.

    Öte yandan aslan avcısı namıyla bilinen şehzade Celaleddin için evlilik vakti gelmiştir. Düğün hazırlıkları devam ederken ülkenin kaderini yakından ilgilendiren bir düşman ortaya çıkar. Harzemşah Devleti'ni tehdit edebilecek bu düşman, Moğol devletinin kurucusu Cengiz Han'dan başkası değildir. Sultan Alaeddin, Cengiz Han'a bir elçi heyeti göndererek onunla düşmanlık gütmediğini göstermeyi planlar ve bu görev Timur Melik'e verilir.

    Babasından gizli kafileye katılan Celaleddin'in Cengiz Han'ın karargahında yaptığı beklenmedik hamle, Sultan Alaeddin'in tüm planlarını alt üst eder. Cengiz Han'ın bey babasını katledip esir ettiği güzeller güzeli Kutlu Bike'yi infaz etmesine engel olan Celaleddin, Cengiz Han tarafından ölümcül bir sınava tabi tutulur.

        BOZKIR ARSLANI CELALEDDIN OYUNCULARI KİMLER?

        Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova üstlendi.Dizinin kadrosunda Türkiye'den Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler yer aldı.
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        Haberler Magazin Bozkır Arslanı Celaleddin konusu nedir? ATV yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimler?