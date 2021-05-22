Sezon finaline artık sayılı bölüm kala Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan dolu gelişmeler ardı ardına yaşanırken Haşmet ve Didem'in ölümü yürekleri dağladı. Didem, Hızır Ali ile evlenip yurt dışına çıkacakken beklenmedik bir olay yaşandı. Yolda pusu kuran Volkan ve adamları, önce Adnan başta olmak üzere Hızır'ın tüm adamlarını vurdu. Ardından da Hızır Ali ve Didem'i vurarak olay yerinden ayrıldı. Hastanede duygu dolu anlar yaşanırken kızının vefat haberini alan Haşmet Façalı büyük bir sinirle oradan çıkarak Radoların mekanını bastı. Haşmet baskın sırasında vurulurken ölüm sahnesi herkesi şok etti. İzleyiciler şimdi EDHO 196. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere dikkat kesildi.

DÜĞÜN SONRASI BASKIN

Hızır Ali ve Didem'in düğünden sonra vurulduğu bölümde heyecan ve hüzün doruklara çıktı. Kızının öldüğü haberini alan Haşmet Façalı, İshak ve Özcan aracılığıyla ele geçirilen mekanın krokilerini sayesinde bir anda Radoların mekanına gitti.