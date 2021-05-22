Sezon finaline artık sayılı bölüm kala Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan dolu gelişmeler ardı ardına yaşanırken Haşmet ve Didem'in ölümü yürekleri dağladı. Didem, Hızır Ali ile evlenip yurt dışına çıkacakken beklenmedik bir olay yaşandı. Yolda pusu kuran Volkan ve adamları, önce Adnan başta olmak üzere Hızır'ın tüm adamlarını vurdu. Ardından da Hızır Ali ve Didem'i vurarak olay yerinden ayrıldı. Hastanede duygu dolu anlar yaşanırken kızının vefat haberini alan Haşmet Façalı büyük bir sinirle oradan çıkarak Radoların mekanını bastı. Haşmet baskın sırasında vurulurken ölüm sahnesi herkesi şok etti. İzleyiciler şimdi EDHO 196. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere dikkat kesildi.
DÜĞÜN SONRASI BASKIN
Hızır Ali ve Didem'in düğünden sonra vurulduğu bölümde heyecan ve hüzün doruklara çıktı. Kızının öldüğü haberini alan Haşmet Façalı, İshak ve Özcan aracılığıyla ele geçirilen mekanın krokilerini sayesinde bir anda Radoların mekanına gitti.
HAŞMET FAÇALI ÖLÜYOR
Burada acı bir kayıp daha yaşandı. Kızının intikamı nedeniyle deliye dönen Haşmet, Volkan ve adamları tarafından vurularak öldürüldü. Haşmet Façalı rolüyle adından söz ettiren ve çok sevilen isimlerden olan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etti.
DİDEM'DEN KAHREDEN HABER
Hızır Ali ve Didem Façalı'nın vurulması şok etkisi yaratmıştı. Didem karakteri diziden ayrıldı. Hızır Ali ölecek mi sorusunun yanıtı gelecek hafta yayınlanacak 196. yeni bölümde belli olacak.