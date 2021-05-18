EDHO 195. bölüm CANLI izle! ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta ortalık fena karışıyor. EDHO 195. yeni bölümde Didem ile Hızır Ali'nin düğünü evlerinin bahçesinde yapılırken, Hızır Çakırbeyli'nin tüm önlemleri alt üst olacak. 'Hızır Ali ve Didem'in öldü' sözleri EDHO 195. bölüm fragmanına damga vuruyor. İzleyiciler büyük bir merakla ve heyecanla yeni bölümü beklerken, EDHO 195. bölüm canlı izle seçeneğini araştırıyor. İşte ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle seçeneği...
EDHO CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EDHO SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EDHO 195. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.
Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.