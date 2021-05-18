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    • 18.05.2021 19:34
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    • 18.05.2021 19:34
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    EDHO 195. bölüm CANLI izle! ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle

    EDHO 195. bölüm canlı izle! ATV ekranlarında salı akşamları heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta ortalık fena karışıyor. EDHO 195. yeni bölümde Didem ile Hızır Ali'nin düğünü evlerinin bahçesinde yapılırken, Hızır Çakırbeyli'nin tüm önlemleri alt üst olacak. 'Hızır Ali ve Didem'in öldü' sözleri EDHO 195. bölüm fragmanına damga vuruyor. İzleyiciler büyük bir merakla ve heyecanla yeni bölümü beklerken, EDHO 195. bölüm canlı izle seçeneğini araştırıyor. İşte ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle seçeneği...

    takvim.com.tr
    EDHO 195. bölüm CANLI izle!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta ortalık fena karışıyor. EDHO 195. yeni bölümde Didem ile Hızır Ali'nin düğünü evlerinin bahçesinde yapılırken, Hızır Çakırbeyli'nin tüm önlemleri alt üst olacak. 'Hızır Ali ve Didem'in öldü' sözleri EDHO 195. bölüm fragmanına damga vuruyor. İzleyiciler büyük bir merakla ve heyecanla yeni bölümü beklerken, EDHO 195. bölüm canlı izle seçeneğini araştırıyor. İşte ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle seçeneği...

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    EDHO 195. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.

    Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.

        Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır.

        Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister.

        Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.
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