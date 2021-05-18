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    • Magazin
    • 18.05.2021 16:55
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    • 18.05.2021 16:55
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    'nin 17 yaşındaki kızı iç çamaşırsız karelerini boy boy paylaştı tefe kondu! 'Annesinden büyük görünüyor'

    Eski spiker, sunucu, oyuncu, şarkıcı 47 yaşındaki , yavaş yavaş tahtını kızlarına bırakıyor. Defne Samyeli'nin, ile evliliğinden olan kızları 23 yaşındaki ve 17 yaşındaki son dönemin en çok konuşulan iki ismi olarak göze çarpıyor. Özellikle henüz 17 yaşında olan Derin Talu'nun ağır makyajlı ve dekolteli pozları sıklıkla sosyal medya kullanıcılarından tepki görüyor. İşte o pozlara bir yenisi daha eklendi. Ramazan ayında paylaştığı video sonrası sosyal medyada tepki toplayan Derin Talu bu kez de iç çamaşırsız fotoğrflarını paylaşında deyimi yerindeyse adeta tefe kondu.

    Derin Talu iç çamaşırsız karelerini boy boy paylaştı tefe kondu!

    Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu iç çamaşırsız karelerini boy boy paylaştı tefe kondu! 'Annesinden büyük görünüyor'... Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki küçük kızı Derin Talu iddialı pozlar vermeye devam ediyor. Talu'nun yaptığı iç çamaşırsız paylaşım, sosyal medyada tartışmalara neden olurken, bazı takipçileri tarafından eleştiriyle karşılandı. Ramazan ayında yaptığı bir paylaşımla da çok konuşulan Derin Talu'nun yaşından büyük hareketleri topa tutuldu.

    Son dönemlerde magazin ve sosyal medya gündeminin ismini en sık andığı isimlerden biri olan ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, bu süreçte daha çok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye başladı. Defne Samyeli'nin cesur pozlarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşması, her defasında takipçilerini mest etti. Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli'nin ismi sadece bu paylaşımları ile değil, kızlarının yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelir oldu.

    RAMAZAN AYINDA MÜSTEHCEN PAYLAŞIM

    17 yaşındaki Derin Talu, Ramazan ayı içerisinde beyaz gömleğinin önünü açarak iş çamaşırlı şekilde köpeğini severken çektiği videosunu paylaşmıştı.

        Talu'nun bu paylaşımları bazı takipçileri tarafından Ramazan ayı içinde olunduğu için eleştiriyle karşılanmıştı. Ancak Derin Talu'nun yaşından büyük paylaşımlarının ardı arkası kesilmeyecek gibi.

        Derin Talu, bir kez daha sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu, bir kez daha verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu. Derin Talu'nun paylaşımını görenler, onun 17 yaşında olduğuna inanamadı. Birçok kişi Derin Talu için "17 değil, 27 yaşında!" yorumlarında bulundu.

        İŞTE O SKANDAL KARELER

        Defne Samyeli'nin 2011 yılında noktaladığı Eren Talu ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren ve Derin Talu kardeşler, sık sık yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. İki kardeşin paylaşımları her defasında gündeme bomba gibi düşerken, küçük kardeş Derin Talu'nun paylaşımları, görenlerin onun 17 yaşında olduğuna inanamamasına neden oluyor.

            Derin Talu cesur paylaşımlarda bulundu. Derin Talu'nun derin dekolteli kıyafeti ve iç çamaşırsız pozlarının yanı sıra bir de deri bir pantolon giymesi, görenleri şaşkına çevirdi.

            Derin Talu, kendisini büyük göstermek için çabaladığını söyleyen sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinin hedefi oldu.

            Yaşına rağmen bu tarz pozlar vermesiyle eleştirilen Talu'nun paylaşımına beğeni yağarken bazı takipçiler ise "17 yaşında olduğuna emin misin?" diye sordu.
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            Haberler Magazin Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu iç çamaşırsız karelerini boy boy paylaştı tefe kondu! 'Annesinden büyük görünüyor'