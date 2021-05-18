Son dönemlerde magazin ve sosyal medya gündeminin ismini en sık andığı isimlerden biri olan ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, bu süreçte daha çok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye başladı. Defne Samyeli'nin cesur pozlarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşması, her defasında takipçilerini mest etti. Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli'nin ismi sadece bu paylaşımları ile değil, kızlarının yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelir oldu.