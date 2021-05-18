Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu iç çamaşırsız karelerini boy boy paylaştı tefe kondu! 'Annesinden büyük görünüyor'... Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki küçük kızı Derin Talu iddialı pozlar vermeye devam ediyor. Talu'nun yaptığı iç çamaşırsız paylaşım, sosyal medyada tartışmalara neden olurken, bazı takipçileri tarafından eleştiriyle karşılandı. Ramazan ayında yaptığı bir paylaşımla da çok konuşulan Derin Talu'nun yaşından büyük hareketleri topa tutuldu.
Son dönemlerde magazin ve sosyal medya gündeminin ismini en sık andığı isimlerden biri olan ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, bu süreçte daha çok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye başladı. Defne Samyeli'nin cesur pozlarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşması, her defasında takipçilerini mest etti. Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli'nin ismi sadece bu paylaşımları ile değil, kızlarının yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelir oldu.
RAMAZAN AYINDA MÜSTEHCEN PAYLAŞIM
17 yaşındaki Derin Talu, Ramazan ayı içerisinde beyaz gömleğinin önünü açarak iş çamaşırlı şekilde köpeğini severken çektiği videosunu paylaşmıştı.