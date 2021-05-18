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EDHO 195. bölümde kanlı nikah! Sezon finali tarihi belli olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ters köşe yaptı! O isim veda ediyor

EDHO 195. bölümde kanlı nikah! Sezon finali tarihi belli olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ters köşe yaptı! O isim veda ediyor! Atv'nin 6 sezondur devam eden ve 7. sezon için de yine izleyicisi ile buluşacak olan reyting rekortmeni dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm büyük bir merakla bekleniyor. EDHO 195. bölümde Didem ile Hızır Ali'nin düğün merasimi olası bir tehlikeyi bertaraf edebilmek için evlerinin bahçesinde gerçekleşirken, Hızır Çakırbeyli'nin tüm önlemleri alt üst olacak. 'Hızır Ali ve Didem'in öldü' detayı EDHO 195. bölüm fragmanına damga vururken, asıl sürpriz haber bambaşka bir isimden geldi. İşte ilk bölümü 8 Eylül 2015'te yayınlanan dizinin 'kimler geldi, kimler geçti' dedirten ana kadrosundan eksilecek o isim ve merak edilen EDHO sezon finali tarihi...

18.05.2021 15:16 - Son Güncelleme: 18.05.2021 15:29
EDHO 195. bölümde kanlı nikah! Sezon finali tarihi belli olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ters köşe yaptı! O isim veda ediyor

EDHO 195. BÖLÜMDE KANLI NİKAH!

Sezon finali tarihi belli olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ters köşe yaptı! O isim EDHO'ya veda ediyor! Atv'nin 6 sezondur devam eden ve 7. sezon için de yine izleyicisi ile buluşacak olan reyting rekortmeni dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm büyük bir merakla beklenirken, diziye yeni gelen ve diziye veda etmesi beklenen isimler gündemden düşmüyor.

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EDHO 195. bölümde kanlı nikah! Sezon finali tarihi belli olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ters köşe yaptı! O isim veda ediyor

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizide, Ceylan karakterini oynayan Sanem Çelik ve Tipi karakterine hayat veren Savaş Özdemir'in vedasının ardından sürpriz bir ismin daha ayrılması bekleniyor.

EDHO 195. bölümde kanlı nikah! Sezon finali tarihi belli olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ters köşe yaptı! O isim veda ediyor

EDHO 195. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.

EDHO 195. bölümde kanlı nikah! Sezon finali tarihi belli olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ters köşe yaptı! O isim veda ediyor

Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.

EDHO 195. bölümde kanlı nikah! Sezon finali tarihi belli olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ters köşe yaptı! O isim veda ediyor

Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır.