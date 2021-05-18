EDHO 195. bölümde kanlı nikah! Sezon finali tarihi belli olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ters köşe yaptı! O isim veda ediyor

EDHO 195. bölümde kanlı nikah! Sezon finali tarihi belli olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ters köşe yaptı! O isim veda ediyor! Atv'nin 6 sezondur devam eden ve 7. sezon için de yine izleyicisi ile buluşacak olan reyting rekortmeni dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm büyük bir merakla bekleniyor. EDHO 195. bölümde Didem ile Hızır Ali'nin düğün merasimi olası bir tehlikeyi bertaraf edebilmek için evlerinin bahçesinde gerçekleşirken, Hızır Çakırbeyli'nin tüm önlemleri alt üst olacak. 'Hızır Ali ve Didem'in öldü' detayı EDHO 195. bölüm fragmanına damga vururken, asıl sürpriz haber bambaşka bir isimden geldi. İşte ilk bölümü 8 Eylül 2015'te yayınlanan dizinin 'kimler geldi, kimler geçti' dedirten ana kadrosundan eksilecek o isim ve merak edilen EDHO sezon finali tarihi...

18.05.2021 15:16 - Son Güncelleme: 18.05.2021 15:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





