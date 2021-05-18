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    • Magazin
    • 18.05.2021 22:01
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    • 18.05.2021 22:01
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    Ünlü oyuncudan acı haber! sosyal medya hesabından duyurdu hayatını kaybetti

    Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu , hayatını kaybetti. Acı haberi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Yücesoy, “Ülke öyle değerlerini kaybediyor ki başımız sağ olsun…” ifadelerini kullandı.

    Ünlü oyuncudan acı haber! Işıl Yücesoy sosyal medya hesabından duyurdu Erol Keskin hayatını kaybetti

    Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Erol Keskin'den acı haber geldi. Ünlü oyuncu, bugün hayatını kaybetti.

    Acı haberi ise Erol Keskin'in meslektaşı Işıl Yücesoy sosyal medya hesabından duyurdu. Yücesoy, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Bir devre imza atmış, alabilmek isteyene öğretiler bırakmış sevgili Erol Kesin... Yüreğimi acıttı veda edişin... Sevgili Suna başın sağ olsun. Ülke öyle değerlerini kaybediyor ki başımız sağ olsun…"

    'BENİM KONSERVATUVARIM EROL KESKİN'DİR'
    Ünlü oyuncunun eşi Suna Keskin, 1.5 yıl önce katıldığı Hülya Koçyiğit'in "Film gibi Hayatlar" programında şunları söylemişti: "Benim konservatuvarım Erol Keskin'dir.

        Ondan çok şey öğrendim. Tiyatroya ve hayata dair. Gerçekten 'keşke' diyorum. Bütün anlattıklarını, alsaymışım teybe ya da banta. Maalesef koşturmaktan ve çalışmaktan yapamadım"

        EROL KESKİN KİMDİR?
        1931 yılında İstanbul'da doğan Erol Keskin, çok sayıda tiyatro oyunu ve sinema filminde oyuncu, rejisör, senarist olarak görev almıştır.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında genel sanat yönetmenliği de yapmış olan Erol Keskin, 1966 ve 1967 yıllarında Antalya Altın Portakal Film Festivali en iyi senaryo ödüllerinin; 2001'de 20. İstanbul Film Festivali, 12. Orhan Arıburnu Ödülleri ve 23. Siyad Türk Sineması Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödüllerinin sahibidir.

        Bunların yanında 2004 yılında 8. Afife Tiyatro Ödüllerinde yılın en başarılı erkek oyuncusu seçilmiştir. 2013'te ise 17. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında Muhsin Ertuğrul Özel Ödülüne layık görülmüştür.
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        Haberler Magazin Ünlü oyuncudan acı haber! Işıl Yücesoy sosyal medya hesabından duyurdu Erol Keskin hayatını kaybetti