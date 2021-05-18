Ünlü oyuncudan acı haber! Işıl Yücesoy sosyal medya hesabından duyurdu Erol Keskin hayatını kaybetti

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Erol Keskin'den acı haber geldi. Ünlü oyuncu, bugün hayatını kaybetti.
Acı haberi ise Erol Keskin'in meslektaşı Işıl Yücesoy sosyal medya hesabından duyurdu. Yücesoy, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Bir devre imza atmış, alabilmek isteyene öğretiler bırakmış sevgili Erol Kesin... Yüreğimi acıttı veda edişin... Sevgili Suna başın sağ olsun. Ülke öyle değerlerini kaybediyor ki başımız sağ olsun…"
'BENİM KONSERVATUVARIM EROL KESKİN'DİR'
Ünlü oyuncunun eşi Suna Keskin, 1.5 yıl önce katıldığı Hülya Koçyiğit'in "Film gibi Hayatlar" programında şunları söylemişti: "Benim konservatuvarım Erol Keskin'dir.