ATV'nin gözde yapımlarından Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli, Ümit ile Fikret'in ne kadar tehlikeli ikili olduğunun bizzat farkına varır. Bir Zamanlar Çukurova 95.son bölümde apar topar kaldırıldığı hastanede Ümit'in tedavi altında tutulması işleri arapsaçına döndürdü. 3 yıldır büyük beğeni toplayan ve her bölümüyle adeta herkesi mest eden Bir Zamanlar Çukurova'da veda iddiaları gündeme geldi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşananlar heyecanla takip edilmeye devam edilirken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Çukurova'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan ayrılıklar dikkat çekmişti. Dizide ilk olarak Hünkar Yaman'ın ardından da Yılmaz'ın ölümü izleyicileri kahretmişti. Çukurova'daki bu vedaların ardından Behice'nin intiharı çok konuşulmuştu. Kulislerde konuşulan son iddialara göre dizide doktor Müjgan karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak.
Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı
Zengin oyuncu kadrosunda Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Nazan Kesal, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Esra Dermancıoğlu, Şirin Öten, Bülent Polat, Alayça Öztürk, Mehmet Polat, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Turgay Aydın, Selin Yeninci,Serpil Tamur, Polen Emre ve Selin Genç isimlerinin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı yayınlandı.
Bir Zamanlar Çukurova 96.Bölüm Ne Zaman Başlayacak?
Yapımcığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ve yönetmenlik koltuğunda ise Murat Saraçoğlu'nun oturduğu Tims&B Productions imzasıyla her hafta yüksek izlenme oranlarıyla göze çarpan Bir Zamanlar Çukurova 96.bölümüyle 13 Mayıs Perşembe tarihinde saat 20:00'da ATV ekranlarında sürprizlerin bir an dahi eksik olmayacağı sahneleriyle tutkunlarına bambaşka bir dizi deneyimi sunmaya hazırlanıyor.