Eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder. İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma altına alır. Dostlarının desteğiyle düşmanına darbe vurmaya hazırlanan Hızır Çakırbeyli, bir yandan da kardeşi İlyas yüzünden güç kaybeder.