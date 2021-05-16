Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194.son bölünde Hızır, İlyas'ın zarar görmemesi adına sınırlarının ötesine geçerken, İlyas ikazlara aldırış etmeksizin kendi bildiği okuyor. Adeta her bölümüyle heyecanı doruklara tırmandıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli'nin düşmana karşı kurduğu planı olay oldu. "Çatışmaya mı hasretiz?" diyen İshak Hızır ile yaptığı ittifakın neticesinde Sezai'yi Tufan ve İdris'e tuzak kurduğu esnada ele geçirerek masaya teslim ettti. Haşmet'in ölümünü oylamamak için liderliği ağabeyi Hızır'a devreden İlyas Çakırbeyli Volkan ve Rıdvan'ın oğullarını ele geçirmek için muhteşem bir plan yaptı. Ancak Ömür Façalı'nın bir anda mekana gelmesi tüm planları altüst etti ve Volkan oradan hemen uzaklaştı. Heyecanın giderek arttığı bölüm biter bitmez EDHO 195. bölüm fragmanı için bekleyiş sürüyor.
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 195. BÖLÜM FRAGMANI
Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195.bölüm fragmanı yayınlandı mı?
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 195. BÖLÜM NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195.bölümüyle 18 Mayıs Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.