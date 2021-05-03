İbo Show'a katıldı katıldığına bin pişman oldu İbrahim Tatlıses bile alay etti! Ebru Yaşar artık bildiğiniz Ebru Yaşar değil... Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses'e ikinci kez konuk oldu ortalık karıştı... Daha önce 15 yıllık küslüğünü sonlandıran ve İbo Show'a gelen Ebru Yaşar, geçtiğimiz hafta sonu da İbrahim Tatlıses'in programına geldi. İbo Show'a ikinci kez katılan Ebru Yaşar, değişimiyle dikkatleri üzerinde topladı. Estetikleri, nostaljik görüntüler sırasında ortaya çıkan Ebru Yaşar'ı görenler tanıyamadı.