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    • Magazin
    • 03.05.2021 15:55
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    • 03.05.2021 15:55
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    'a katıldı katıldığına bin pişman oldu bile alay etti! artık bildiğiniz Ebru Yaşar değil

    ekranlarında yayınlanan , kısa bir süre önce ortaya atılan final iddialarına nispet yayın hayatına tüm hızıyla devam ediyor. Her cumartesi konuklarını ağırlayan 'in geride bıraktığımız hafta sonu konuklarından biri de 'dı. Daha önce de İbo Show'a katılan ve İbrahim Tatlıses'le olan 15 yıllık küslüğünü bitiren Ebru Yaşar bu kez yeni albümü için geldi. Ancak Ebru Yaşar herkesin diline düştü. Nedeni ise estetikleri. Estetikleri, nostaljik görüntüler sırasında ortaya çıkan Ebru Yaşar'ı görenler tanıyamadı.

    İbo Show'a katıldı katıldığına bin pişman oldu İbrahim Tatlıses bile alay etti!

    İbo Show'a katıldı katıldığına bin pişman oldu İbrahim Tatlıses bile alay etti! Ebru Yaşar artık bildiğiniz Ebru Yaşar değil... Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses'e ikinci kez konuk oldu ortalık karıştı... Daha önce 15 yıllık küslüğünü sonlandıran ve İbo Show'a gelen Ebru Yaşar, geçtiğimiz hafta sonu da İbrahim Tatlıses'in programına geldi. İbo Show'a ikinci kez katılan Ebru Yaşar, değişimiyle dikkatleri üzerinde topladı. Estetikleri, nostaljik görüntüler sırasında ortaya çıkan Ebru Yaşar'ı görenler tanıyamadı.

    15 yıl sonra aralarındaki buzları eriten ikili, programda şarkıları ve özel açıklamalarıyla fırtınaları estirdi. Geçtiğimiz aylarda ilk kez İbo Show'a katılan Ebru Yaşar, nostaljik görsellerle estetik yaptırdığını ortaya çıkartmıştı.

    Sevilen şarkıcının eski hali ve yeni halindeki değişime Tatlıses esprili bir açıklama yaptı.

        Eski halinden eser kalmayan ve çok güzelleşen Ebru Yaşar, sosyal medyanın gündemi haline geldi.

        İbo Show'da gelen eski fotoğrafları ve yeni fotoğrafları arasındaki farkı görenler, "Bu Ebru Yaşar olamaz", "Kadın her haliyle güzel", "Estetik yaptırmayanı dövüyorlar" gibi birçok yorum aldı. Peki, Tatlıses ne dedi?

        Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eski fotoğrafları arasında büyük bir fark olan Ebru Yaşar, estetik iddialarına yanıtsız kalmayı sürdürüyor.

            Burun, diş gibi göze hitap eden kısımlarını yaptırarak daha güzel hale gelen Ebru Yaşar'ın son hali gündemde bomba etkisi yarattı.

            Ebru Yaşar'ın ekranlara gelen eski fotoğraflarının hemen ardından İbrahim Tatlıses ise "Değişmemişsin" yorumunu yaptı. Esprili bir dille yapılan bu yorum sosyal medya kullanıcıları tarafından "Dalga geçti" olarak algılandı.

            İbrahim Tatlıses'in kalbini ilen takipçileri ise Tatlıses'in kimseyi incitmeyeceğini bu sözleri sadece espri yapmak için kullandığını ifade ettiler.
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            Haberler Magazin İbo Show'a katıldı katıldığına bin pişman oldu İbrahim Tatlıses bile alay etti! Ebru Yaşar artık bildiğiniz Ebru Yaşar değil