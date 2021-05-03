



REFLÜ OLDUM, SAÇLARIM DÖKÜLDÜ



"BUNALIMA GİRDİM" DEDİNİZ ŞİMDİ NASILSINIZ?

Şükür iyiyim ama zor günler geçirdim. Strese dayalı saçlarım döküldü, reflü oldum. Öyle hakaretler, öyle küfürler edildi ki, inanın başkası dayanamazdı. "Özgürlükçüyüz" diyen kesim tarafından yapıldı bu. Kutuplaşmanın, birbirimizi hırpalamanın kimseye faydası yok. Farklı siyasi görüşlerimiz olabilir, mühim olan ortak değerler etrafında buluşmak. Ben yaşadığım tüm olumsuzluklara rağmen bir gün bile bu ülkede yaşadığım için pişman olmadım. İngiliz pasaportunu alma hakkım olmasına rağmen bunu bile reddettim.

İNGİLİZ PASAPORTUNU REDDETTİM, ÜLKEMİNKİNİ TAŞIMAK GURUR!



Sabah'ın sorularını yanıtlayan Yusuf Güney "Neden reddettiniz İngiliz pasaportunu?" sorusuna şöyle cevap verdi:



T.C. vatandaşı olmak ve ülkemin pasaportunu taşımak benim için gurur. Ailemin çoğu İngiliz pasaportu taşırken ben kabul etmedim. Milli duygularım her şeyin önünde gelir. Menfaatsiz ve çıkarsız ülkemi seviyorum.