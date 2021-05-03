Yaman'ın tepesinin tası attı raconunu kesecek! EDHO 193. bölüm fragmanı dün akşam yayınlanırken Çakırbeyli-Façalı aileleri arasında çarşı pazar karıştı ve İlyas hedefte yer alıyor. Yaman'ın İshak'a yalnız kaldığını ima ederek ortak olma teklifini sunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ın can dostu Tipi'nin vedası yürekleri yerle yeksan etti. Vefat eden eşi Gönül'e kavuşmak isteyen Tipi, Sezai'nin onu Rıdvanlara satması üzerine mezarlıkta tuzağa düştü ve Macit'in oğlu tarafından vuruldu. Tipi'nin Gönül'ün mezarı başında veda ettiği anlar gözyaşlarına neden olurken Hızır Çakırbeyli ve dostları bir yandan Tipi'nin intikamını almak için uğraşırken bir yandan da kendi iç meseleleriyle uğraşacak. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı

"HOŞÇA KAL KOCA YÜREKLİ DADAŞ!"

Tipi'nin vedasının ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı efsane karaktere "Hoşça kal koca yürekli dadaş!" diyerek veda etti. Hep istediği gibi Gönül'ün mezarı başında hayata veda eden Tipi karakterinin ayrılığı izleyicileri sarsan gelişmelerden oldu. Rıdvan, Volkan ve Macit'in oğlunun Sezai aracılığıyla kurduğu plan neticesinde Tipi bile bile ölüme gitti.