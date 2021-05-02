'Astral seyahatle uzaya gittim' diyen Yusuf Güney 'ne deliyim ne de veli' dedi açıkladı: "Sessiz bir ortam ve yanınızda..."

'Astral seyahatle uzaya gittim' diyen şarkıcı Yusuf Güney'den yeni açıklama geldi. "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Uzayla ilgili birçok bilgiyi NASA benden sonra açıkladı" sözleriyle gündem olan Yusuf Güney, önceki gün Ortaköy'de görüntülendi. Şarkıcı, sosyal medyada yapılan yorumların kendisini üzdüğünü söyledi. "Genel kültür ve IQ seviyesi bu kadar mı düşük olur! Hiç mi metafizik duymadınız?" diyerek astral seyahat deneyimini anlatan Yusuf Güney, "Yakında Peru, Ekvador ve Portekiz'e gideceğim ve bu üç ülkede ciddi bir eğitim alacağım. Hatta bu konularla ilgili konferanslar da vermeyi düşünüyorum." dedi.

02.05.2021 12:12 - Son Güncelleme: 02.05.2021 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





