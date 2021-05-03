Beni Bırakma yeni bölüm ne zaman? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 3 Mayıs 2021 ATV yayın akışı dizi severler tarafından araştırılıyor. Hafta içi her gün yayınlanan Beni Bırak dizisinin yeni bölümünün olup olmayacağı sorgulanıyor. Dizinin yeni bölümünün yayın akışında yer almadığı gözüküyor. Peki Beni Bırakma neden yok? Beni bırakma neden oynamıyor? İşte cevabı!
BENİ BIRAKMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sayar ailesinde sular durulmuş, aile kayıplarının ardından, acı da olsa yeni bir hayata başlar… Tarık ve Meltem'in düğün gününde beklenmedik bir şey olacak ve Tarık'ın mazisinden gelen esrarengiz yabancı tüm dengeleri alt üst edecek. Annesinin sakladığı sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte hayatı değişecek olan Tarık, annesini affedebilecek midir? Yıllar süren çabalarının sonunda, aşık olduğu Tarık'la evlenmeyi başaran Meltem, herkesin hayatına dokunan bu yabancı karşısında neler yapacak?
BENİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Beni Bırakma dizisinin yeni bölümün neden olmadığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. ATV yayın akışı içerisinde saat 14:00'te dizinin bir önceki bölümü yayınlanıyor. Saat 15:10 itibarıyla ise dizinin yeni bölümü yayınlanıyor.