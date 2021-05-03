Gelinim Mutfakta günün çeyreğini kim kaptı? 3 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlardan biri oldu. Her hafta Cuma günü haftanın finali gerçekleşiyor ve en düşük puanı alan eleniyor. Pazartesi günleri ise yeni yarışmacı ile yoluna devam eden Gelinim Mutfakta'da bugünün yemekleri yapıldı, Seda Sayan ve kayınvalideler tadarak değerlendirdi ve puanlarını verdi. Peki bugün çeyrek altını kim hak etti? İşte detaylar…
3 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Esra:18
Kardelen:4
Seda:11
Gönül:16
30 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın 30 Nisan 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı Nuray Hanım ve gelini Dudu oldu.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 6 altın bileziğin sahibi Esra oldu.