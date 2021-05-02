Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini aktaran Kuruluş Osman'da ortalık iyice karışacak. Osman Bey, Malhun Hatun'un da desteğiyle Bizans-Moğol ordusunun karşısına çıkar. Türk obalarının ölüm kalım savaşına sahne olan savaşta Savcı Bey, Kalonoz tarafından haince sırtından hançerlenir. Savcı Bey'in şehadete yürüyüşünün izleyicileri gözyaşlarına boğduğu ve Kayı Obası'nda ağıtlar yakıldığı Kuruluş Osman'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Osman Bey ağabeyinin intikamını almak üzere harekete geçti. Kefereyi tek tek dize getiren Osman Bey, Togay üzerine bir oyun kurarken bölümün ardından Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanı ATV ekranlarında yayınlandı.
KURULUŞ OSMAN 57.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Senaryosunu Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, hem zengin oyuncu kadrosu hem de etkileyici senaryosu ve başarılı prodüksiyonu ile gerilim tufanı estirerek her hafta birincilik tahtını hiçbir rakibine kaptırmayan Kuruluş Osman 57.bölüm fragmanı yayınlandı.
KURULUŞ OSMAN 57.BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diriliş Ertuğrul yapımıyla ülkemizde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde adını duyuran Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığında yer aldığı, yönetmenlik koltuğunda da Ahmet Yılmaz ve Fethi Bayram'ın oturduğu Bozdağ Film farkıyla kaliteli ve iddialı sahneler çıkaran Kuruluş Osman 57.bölümüyle 5 Mayıs Çarşamba tarihinde saat 20:00'da akıllardan silinmeyecek olaylarıyla dizi severlerin huzuruna geçecek.