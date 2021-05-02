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    • Magazin
    • 03.05.2021 08:39
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    • 03.05.2021 08:39
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    Kuruluş Osman'da şehadete yürüdü herkes gözyaşlarına boğuldu! Obada matem havası!

    Kuruluş Osman'da heyecan giderek artarken ağabeyi 'in şehadetinden sonra intikam için ant içen düşmanlarını tek tek yok etmek için hamlesini yapacak. Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanında heyecan yine artıyor. 'nin popüler projesi Kuruluş Osman'da içleri sızım sızım sızlatan bir hadise vuku buldu. Şehitlik mertebesine erişen Savcı'nın ağzından dökülen son kelimeler yürekleri paramparça etti. Kuruluş Osman 56.son bölümde, 'ın üstlendiği Savcı karakteri olay örgüsü icabı ruhunu teslim etti. Kuruluş Osman 57. bölümüyle 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısında olacak.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman'da şehadete yürüdü herkes gözyaşlarına boğuldu!

    Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini aktaran Kuruluş Osman'da ortalık iyice karışacak. Osman Bey, Malhun Hatun'un da desteğiyle Bizans-Moğol ordusunun karşısına çıkar. Türk obalarının ölüm kalım savaşına sahne olan savaşta Savcı Bey, Kalonoz tarafından haince sırtından hançerlenir. Savcı Bey'in şehadete yürüyüşünün izleyicileri gözyaşlarına boğduğu ve Kayı Obası'nda ağıtlar yakıldığı Kuruluş Osman'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Osman Bey ağabeyinin intikamını almak üzere harekete geçti. Kefereyi tek tek dize getiren Osman Bey, Togay üzerine bir oyun kurarken bölümün ardından Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanı ATV ekranlarında yayınlandı.

    KURULUŞ OSMAN 57.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

    Senaryosunu Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, hem zengin oyuncu kadrosu hem de etkileyici senaryosu ve başarılı prodüksiyonu ile gerilim tufanı estirerek her hafta birincilik tahtını hiçbir rakibine kaptırmayan Kuruluş Osman 57.bölüm fragmanı yayınlandı.

    KURULUŞ OSMAN 57.BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Diriliş Ertuğrul yapımıyla ülkemizde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde adını duyuran Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığında yer aldığı, yönetmenlik koltuğunda da Ahmet Yılmaz ve Fethi Bayram'ın oturduğu Bozdağ Film farkıyla kaliteli ve iddialı sahneler çıkaran Kuruluş Osman 57.bölümüyle 5 Mayıs Çarşamba tarihinde saat 20:00'da akıllardan silinmeyecek olaylarıyla dizi severlerin huzuruna geçecek.

        OSMAN BEY'İN MOĞOLLARIN VERGİ TALEBİNE CEVABI AĞIR OLDU

        Moğol-Bizans ittifakını parçalamak için Moğollara vergi ödemeyi kabul etmiş gibi görünen Osman Bey, vergiyi almak için Kayı Obası'na gelen Togay'ın nökerini fena benzetti.

        Boran ve Göktuğ'un otağa getirdiği elçiyi kabul eden Osman Bey, alplerine altınları getirmeleri talimatını verdi. Moğol elçisinin "İyi zamanında hazır etmişsiniz. Biz gecikmeyi sevmeyiz" sözlerindeki küstahlık beyleri rahatsız ederken Osman Bey istifini bozmadı.

        Osman Bey'in "Togay nasıldır" sorusuna Moğol elçisi "Asilerin baş eğdiğini gördükçe, daha da iyi olmaktadır" cevabını verince ortalık iyice gerildi. Alplerin altınları getirmesi ile Osman Bey, Moğol elçisine şu sözlerle seslendi: "Bu altınlar, dedem Süleyman Şah'ın gazalarındandır. Bunlar da, babam Ertuğrul Gazi'nin gazalarından… Yeğenim Bay Hoca'nın kanıyla yıkanmış altınlardır bunlar da… Ağabeyim Savcı'nın ve nice şehidin kanları vardır bunlarda. Benden bu altınları istersiniz öyle mi?"

        Osman Bey'in tavrındaki değişimi fark etmeyen Moğol elçisi, altın sandığına uzandı ama Osman Bey'in tepesine çökmesi ile şoke oldu. Osman Bey, "Türk'ten haraç istemek aslanın avına göz dikmektir!" diyerek küstah Moğol'a haddini bildirdi. Moğol elçisi bileğine sakladığı hançerle Osman Bey'e hamle edince sonunu hazırlamış oldu. Osman Bey, Moğol elçisini Osmanlı tokatı ile tanıştırıp kapı dışarı etti ve şöyle dedi: "Şimdi var Togay'a de ki! Kayı boyu baç ödemez. Çakalın aslandan alacağı haraç işte budur!"

        PAPA'NIN AJANI PETRUS GÜNAHLARININ BEDELİNİ BÖYLE ÖDEDİ

        Bamsı Bey, Papa'nın ajanı Petrus'tan sakat kalan elinin intikamını aldı. Osman Bey'in Nikola'nın planlarını öğrenmesi için İnegöl Kalesi'ne gönderdiği Simon'un dönmemesi üzerine, Kayı Obası'nda tutsak olan Petrus hayatta kalmak için elindeki son avantajı da kaybetti.

        Cerkutay ve Bamsı Bey'in kafesli çadıra gelmesi ile telaşa düşen Petrus, "Osman Bey'in sözü var bunu yapamazsınız" diyerek kendini kurtarmaya çalıştı. Bamsı Bey "Osman Bey'in sözü er sözüdür. Lakin Osman Bey'imiz obamıza hizmetleriniz için seni bağışlayacağını söylemişti. Simon öldü! Beyimin verdiği vazifeyi başaramadı" diyerek Petrus'un iyice telaşlanmasına neden oldu.

        "Çolak koyduğunuz elimle hesaplaşacaksın" diyen Bamsı Bey, Petrus'a bir şans vererek diyetini ödemesini istedi ve ona bir hançer verdi. Petrus son bir hainlikle Bamsı Bey'e saldırınca Bamsı Bey onu yakaladı.

        Bamsı Bey, "Hayatını kurtardığım, Süleyman Şah'ımın adını verdiğimiz o cevval çocuk için… Canına kast ettiğimiz nice alpimiz için" diyerek Petrus'tan aldığı hançeri kalbine sapladı. Böylelikle Papa'nın ajanlarının uç bölgesindeki faaliyetlerine son verilmiş oldu.

            ŞEHİT DÜŞEN SAVCI BEY'İN SON SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

            Osman Bey ve Kayı alpleri Bizans-Moğol ittifakının karşısına dikilirken, Savcı Bey savaş sırasında Bizans komutanı Kalonoz tarafından sırtından hançerlenerek ağır yaralandı.

            Savcı Bey Bizans askerleri ile mücadele ederken onu gözüne kestiren Kalonoz, "Osman'dan önce sen varmışsin sırada Savcı Bey. Osman ağabeyimin başını aldı, ben de senin" diyerek haince arkadan saldırdı. Savcı Bey, son bir hamle ile Kalonoz'un kılıcını düşürse de ikinci hançer darbesi kalbine saplandı.

            Bu sahneye uzaktan tanık olan Osman Bey, ağabeyinin yardımına koştu. Osman Bey'i gören Kalonoz kaçmaya başladı. Savcı Bey, "Bu keferinin hançeri beni öldürmez gardaşım. Yetiş, işini göre hele. Git hadi git" diyerek Osman Bey'i Kalonoz'un peşine yolladı.

            Osman Bey, Kalonoz'u yakalayıp döndüğünde, ağabeyi Savcı Bey'in yarasının ağır olduğunu fark etti. Savaş kazanılmış olmasına rağmen herkes üzüntüyle Savcı Bey'in başına toplanmıştı. Savcı Bey, Osman Bey'e şu sözlerle seslendi: "Gece bir rüya gördüm gardaşım… Babam, Söğüt'e ilk geldiğinde diktiği çınar ağacının dibinde beni beklerdi… Yanında oğlum Bayhoca vardı… Çınarın görklü gövdesi kökleriyle yeri, dallarıyla göğü hızla kuşatırdı Osman'ım… Babam, cihan devletimiz için şehit oldunuz, canlar gider, devlet baki kalır oğul dedi. Devlet ki ebed müddettir. Seninle, ağabeyimle, Bamsı Bey'imle, yiğit alplarımızla, oğlumla omuz omuza cenk ettim ya… Oğlum gibi şehadet beni bekler Osman! Babamla oğlum, beni bekler…"

                Savcı Bey'in bu sözleri herkesin yüreğini dağladı. Savcı Bey, oğlu Ertuğrul ve eşi Lena Hatun'u Osman Bey'e emanet ettikten sonra kelime-i şahadet getirerek şehit oldu.

                Osman Bey, ağabeyinin intikamını Kalonoz'dan sert biçimde aldı. Kalonoz'un cezasını bizzat kesen Osman Bey, ağabeyinin arkasından şu sözleri söyledi: "Benim yiğit ağabeyim! Şehit ağabeyim! İkizce sırtlarını kanıyla yuyan bize yurt eden ağabeyim! Sen uçmaklara peygamber sancağına varırken katilinin leşi çukurunu doldurdu!"
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