Osman Bey'in "Togay nasıldır" sorusuna Moğol elçisi "Asilerin baş eğdiğini gördükçe, daha da iyi olmaktadır" cevabını verince ortalık iyice gerildi. Alplerin altınları getirmesi ile Osman Bey, Moğol elçisine şu sözlerle seslendi: "Bu altınlar, dedem Süleyman Şah'ın gazalarındandır. Bunlar da, babam Ertuğrul Gazi'nin gazalarından… Yeğenim Bay Hoca'nın kanıyla yıkanmış altınlardır bunlar da… Ağabeyim Savcı'nın ve nice şehidin kanları vardır bunlarda. Benden bu altınları istersiniz öyle mi?"

Osman Bey'in tavrındaki değişimi fark etmeyen Moğol elçisi, altın sandığına uzandı ama Osman Bey'in tepesine çökmesi ile şoke oldu. Osman Bey, "Türk'ten haraç istemek aslanın avına göz dikmektir!" diyerek küstah Moğol'a haddini bildirdi. Moğol elçisi bileğine sakladığı hançerle Osman Bey'e hamle edince sonunu hazırlamış oldu. Osman Bey, Moğol elçisini Osmanlı tokatı ile tanıştırıp kapı dışarı etti ve şöyle dedi: "Şimdi var Togay'a de ki! Kayı boyu baç ödemez. Çakalın aslandan alacağı haraç işte budur!"