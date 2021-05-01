Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı! Son paylaşımıyla hayrete düşürdü bir deri bir kemik kaldı
Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı! 2017 yılında mide küçültme ameliyatı olan ve iki yıl içinde 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, mayolu pozunu Instagram hesabında paylaştı. Adeta iğne ipliğe dönen oyuncunun Bozoğlu'nun formda görüntüsüne beğeni yağdı. İşte ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun o paylaşımı…
Adeta iğne ipliğe dönen Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son görüntüsü şaşkınlık yarattı. Sosyal medya hesabında mayolu bir pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Bozoğlu'nun paylaşımının ardından ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte başta Yeşim Ceren Bozoğlu olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…