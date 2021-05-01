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    • Magazin
    • 01.05.2021 10:12
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    • 01.05.2021 10:12
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    ile 30 yaş küçük sevgilisi daha fazla dayanamadı: Savcılığın yolunu tuttular

    dizisinde hayat verdiği 'Taş fırın Haluk' karakteriyle tanınan 54 yaşındaki oyuncu , kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi müzisyen 'la birlikte savcılığa başvurdu. Tamer Karadağlı ve genç sevgilisi, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını, küfür ve hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıyı ihbar etti.

    Karadağlı ile 30 yaş küçük sevgilisinden flaş karar

    Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Taş fırın Haluk' karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu Tamer Karadağlı, bir süredir aşk hayatıyla gündemde. 24 yaşındaki Iraz Yıldız ile ilişkisi devam eden 54 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın, aşk pozu gündeme bomba gibi düşmüştü.


    KİMSENİN HADDİNE DEĞİL
    İlişkileri süresince çeşitli eleştiriler alan çift sessizliğini bozmuş, Tamer Karadağlı aldıkları eleştirilere "Aşkta yaş farkı olmaz. 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil. Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" diye konuşmuştu.



    SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE SAVCILIĞA BAŞVURDU
    54 yaşındaki oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi müzisyen Iraz Yıldız'la birlikte savcılığa başvurdu.



        BİRDEN FAZLA KULLANICIYI İHBAR ETTİLER
        İkili, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını, sinkaflı küfürlerle hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıyı ihbar etti.



        SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
        Sabah'ın haberine göre, Şikayet dilekçesinde ikilinin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği, hakaret içerikli yorumlar nedeniyle aşağılanarak küçük düşürüldükleri ifade edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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