Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Taş fırın Haluk' karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu Tamer Karadağlı, bir süredir aşk hayatıyla gündemde. 24 yaşındaki Iraz Yıldız ile ilişkisi devam eden 54 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın, aşk pozu gündeme bomba gibi düşmüştü.
KİMSENİN HADDİNE DEĞİL
İlişkileri süresince çeşitli eleştiriler alan çift sessizliğini bozmuş, Tamer Karadağlı aldıkları eleştirilere "Aşkta yaş farkı olmaz. 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil. Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" diye konuşmuştu.
SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE SAVCILIĞA BAŞVURDU
54 yaşındaki oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi müzisyen Iraz Yıldız'la birlikte savcılığa başvurdu.