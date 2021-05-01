

KİMSENİN HADDİNE DEĞİL

İlişkileri süresince çeşitli eleştiriler alan çift sessizliğini bozmuş, Tamer Karadağlı aldıkları eleştirilere "Aşkta yaş farkı olmaz. 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil. Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" diye konuşmuştu.