Heyecanın giderek arttığı Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit ve Fikret'in, Züleyha ile Demir'e kurduğu yeni tuzak herkesi şok ederken bölümün final sahnesinde yaşanan gelişme ortalığı karıştıracak. Züleyha ile Fikret'in fotoğrafını çeken Ümit karşısındaki kişiyi görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ümit ve Fikret kurdukları planlara bir yenisini ekleyerek Demir ile Züleyha'nın mutluluğunu bozmak için hareket etti. Bununla da yetinmeyerek bu oyuna Sevda'yı da dahil ettiler. Ümit'in çektiği fotoğrafların ardından karşısına kimin çıktığı merak ediliyor. İzleyiciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.
ZÜLEYHA ÖLÜM KALIM SAVAŞINDA!
Yolda kaza yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşıran Ümit, arkasını dönüp gitmek ister ama o sırada gelen başka otomobiller de olunca, vicdanına yenik düşerek Züleyha'yı ölüme terk etmek yerine kurtarır. Züleyha hastaneye yetiştirilir ama durumu ağırdır ve maalesef bebeğini kaybeder!
KAZA MI? CİNAYET TEŞEBBÜSÜ MÜ?
Lütfiye, Fekeli'ye Fikret ve Müjgan hakkındaki fikrini sorar. Fekeli de aşka saygısının sonsuz olduğunu ama Fikret hakkında şüpheleri olduğunu anlatır. Ümit ile ilişkisini ve Bahtiyar'ın da Adana'ya gelişindeki tuhaflığı konuşurlarken, Züleyha'nın kaza haberi gelir. Fekeli, tam da şüphelerinin üstüne gelen haber ile olayı soruşturmaya başlar.
FİKRET İLE ARTIK CAN DÜŞMANLAR
Sabah evden bebek haberinin sevinci ile çıkan Demir, değirmeni almak üzere gider. Tam da sevinçli haberin kutlamasını yaparken, Züleyha'nın haberini alır. Hastaneye adeta uçarak yetişen Demir için de tek şüpheli Fikret'tir! Önünde jandarmanın bile duramayacağı bir sinir ile eline silahını alır.