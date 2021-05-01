Heyecanın giderek arttığı Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit ve Fikret'in, Züleyha ile Demir'e kurduğu yeni tuzak herkesi şok ederken bölümün final sahnesinde yaşanan gelişme ortalığı karıştıracak. Züleyha ile Fikret'in fotoğrafını çeken Ümit karşısındaki kişiyi görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ümit ve Fikret kurdukları planlara bir yenisini ekleyerek Demir ile Züleyha'nın mutluluğunu bozmak için hareket etti. Bununla da yetinmeyerek bu oyuna Sevda'yı da dahil ettiler. Ümit'in çektiği fotoğrafların ardından karşısına kimin çıktığı merak ediliyor. İzleyiciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.

ZÜLEYHA ÖLÜM KALIM SAVAŞINDA!

Yolda kaza yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşıran Ümit, arkasını dönüp gitmek ister ama o sırada gelen başka otomobiller de olunca, vicdanına yenik düşerek Züleyha'yı ölüme terk etmek yerine kurtarır. Züleyha hastaneye yetiştirilir ama durumu ağırdır ve maalesef bebeğini kaybeder!