Duyguların arşa çıktığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi'nin ölümü başta Hızır ve Emine olmak üzere herkesi yıkarken intikam sesleri yükselecek. Savaş Özdemir tarafından canlandırılan Tipi'nin vedası tüm izleyicileri kahreden olaylardan birisi oldu. Rıdvan'ın Macit'in oğlu ve Volkan ile yaptığı plan neticesinde Tipi'nin Gönül'ün mezarlığının başında öldürülmesi Rıdvan ve Hızır arasındaki savaşı farklı bir boyuta taşıyacak. Can kardeşinin ölümünü hazmedemeyen Hızır Çakırbeyli başta Rıdvan olmak üzere bunun hesabını herkesten sormak için harekete geçecek. EDHO 193. bölüm fragmanını heyecanla bekleyen izleyiciler Hızır'ın intikam için ne yapacağını merak ediyor. EDHO 193. bölüm fragmanı henüz izleyici karşısına çıkmadı.

"HOŞÇA KAL KOCA YÜREKLİ DADAŞ!"

Tipi'nin vedasının ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı efsane karaktere "Hoşça kal koca yürekli dadaş!" diyerek veda etti. Hep istediği gibi Gönül'ün mezarı başında hayata veda eden Tipi karakterinin ayrılığı izleyicileri sarsan gelişmelerden oldu. Rıdvan, Volkan ve Macit'in oğlunun Sezai aracılığıyla kurduğu plan neticesinde Tipi bile bile ölüme gitti.