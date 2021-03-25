Bugünkü
Takvim

Tamer Karadağlı kızından 10 yaş büyük sevgilisiyle eleştirilince küplere bindi! Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u 30 yaş farkına bakın ne dedi

Tamer Karadağlı kızından 10 yaş büyük sevgilisiyle eleştirilince küplere bindi! Çocuklar Duymasın dizisinde 'Taş fırın Haluk' olarak kazındı hafızalara ünlü oyuncu... Ancak son dönemde kendisinden 30 yaş küçük Iraz Yıldız ile yaşadığı aşkla büyük tepki çekiyor... İlişkileri boyunca çeşitli eleştiriler alan çiftten Tamer Karadağlı ilk kez yanıt verdi. Tamer Karadağlı, sevgilisi Iraz Yıldız ile arasındaki 30 yaş farkını eleştirenlere bakın ne dedi...

25.03.2021 10:13 - Son Güncelleme: 25.03.2021 10:58
Tamer Karadağlı kızından 10 yaş büyük sevgilisiyle eleştirilince küplere bindi! Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u 30 yaş farkına bakın ne dedi

Tamer Karadağlı kızından 10 yaş büyük sevgilisiyle eleştirilince küplere bindi! 2002'de evlendiği Arzu Balkan'dan 2007'de boşanan oyuncunun kalbi uzun süredir boştu. Kendisinden 30 yaş küçük Iraz Yıldız ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu, sevgilisiyle yaş farkı nedeniyle uzun süredir eleştirilerin odağındaydı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tamer Karadağlı kızından 10 yaş büyük sevgilisiyle eleştirilince küplere bindi! Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u 30 yaş farkına bakın ne dedi

TAMER KÖPÜRDÜ!

2002'de evlendiği Arzu Balkan'dan 2007'de boşanan oyuncunun kalbi uzun süredir boştu. Tamer Karadağlı kızı yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız ile Bebek'te görüntülendi. Kendisinden 30 yaş küçük Iraz Yıldız ile objektiflere takılan Tamer Karadağlı, görüntülendiğini fark edince suratı asıldı.

Tamer Karadağlı kızından 10 yaş büyük sevgilisiyle eleştirilince küplere bindi! Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u 30 yaş farkına bakın ne dedi

Karadağlı, arasında 30 yaş fark olan 24 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız hakkında yapılan eleştirilere ateş püskürdü. Karadağlı: "Aşkta yaş farkı olmaz. 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil. Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" cümlelerine yer verdi.

Tamer Karadağlı kızından 10 yaş büyük sevgilisiyle eleştirilince küplere bindi! Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u 30 yaş farkına bakın ne dedi

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI
Daha önce de sık sık birlikte görüntülenen ikilinin aşk yaşadıkları öğrenildi. Karadağlı, geçtiğimiz sene Instagram hesabından Iraz Yıldız ile birlikte çekilen bir karesini paylaşmıştı.

Tamer Karadağlı kızından 10 yaş büyük sevgilisiyle eleştirilince küplere bindi! Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u 30 yaş farkına bakın ne dedi

"ADINI ÇOK DUYACAKSINIZ"
Oyuncu, gönderisine, "Geleceğin starı Iraz Yıldız'la Antalya'da çok güldük. Müthiş bir yetenek. Adını çok duyacaksınız" notunu düşmüştü.