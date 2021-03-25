Tamer Karadağlı kızından 10 yaş büyük sevgilisiyle eleştirilince küplere bindi! Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u 30 yaş farkına bakın ne dedi

Tamer Karadağlı kızından 10 yaş büyük sevgilisiyle eleştirilince küplere bindi! Çocuklar Duymasın dizisinde 'Taş fırın Haluk' olarak kazındı hafızalara ünlü oyuncu... Ancak son dönemde kendisinden 30 yaş küçük Iraz Yıldız ile yaşadığı aşkla büyük tepki çekiyor... İlişkileri boyunca çeşitli eleştiriler alan çiftten Tamer Karadağlı ilk kez yanıt verdi. Tamer Karadağlı, sevgilisi Iraz Yıldız ile arasındaki 30 yaş farkını eleştirenlere bakın ne dedi...

25.03.2021 10:13 - Son Güncelleme: 25.03.2021 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





