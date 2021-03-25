Tamer Karadağlı kızından 10 yaş büyük sevgilisiyle eleştirilince küplere bindi! Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u 30 yaş farkına bakın ne dedi
Tamer Karadağlı kızından 10 yaş büyük sevgilisiyle eleştirilince küplere bindi! Çocuklar Duymasın dizisinde 'Taş fırın Haluk' olarak kazındı hafızalara ünlü oyuncu... Ancak son dönemde kendisinden 30 yaş küçük Iraz Yıldız ile yaşadığı aşkla büyük tepki çekiyor... İlişkileri boyunca çeşitli eleştiriler alan çiftten Tamer Karadağlı ilk kez yanıt verdi. Tamer Karadağlı, sevgilisi Iraz Yıldız ile arasındaki 30 yaş farkını eleştirenlere bakın ne dedi...
Tamer Karadağlı kızından 10 yaş büyük sevgilisiyle eleştirilince küplere bindi! 2002'de evlendiği Arzu Balkan'dan 2007'de boşanan oyuncunun kalbi uzun süredir boştu. Kendisinden 30 yaş küçük Iraz Yıldız ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu, sevgilisiyle yaş farkı nedeniyle uzun süredir eleştirilerin odağındaydı...
TAMER KÖPÜRDÜ!
2002'de evlendiği Arzu Balkan'dan 2007'de boşanan oyuncunun kalbi uzun süredir boştu. Tamer Karadağlı kızı yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız ile Bebek'te görüntülendi. Kendisinden 30 yaş küçük Iraz Yıldız ile objektiflere takılan Tamer Karadağlı, görüntülendiğini fark edince suratı asıldı.