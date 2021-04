Doya Doya Moda All Star kim elendi? 30 Nisan Doya Doya Moda All Star haftanın birincisi kim oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. 42 beden ve üstü büyük beden yarışmacılarının günün konseptine göre performanslarını sergilediği yarışmada tüm haftanın en yüksek puanını alan isim altın kolyenin sahibi oldu. Peki bu hafta eleme yapıldı mı, en düşük puanı kim aldı? Doya Doya Moda All Star haftanın finalinde yaşanan gelişmeler…