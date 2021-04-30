Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 30.04.2021 17:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2021 17:57
    ABONE OL

    ? ? Kolyenin sahibi…

    Her Cuma olduğu gibi yine heyecanlı bir haftanın finali yaşandı ve izlemeyi kaçıranlar ? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırır oldu. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker’in oturduğu TV8’de hafta içi her gün ekrana geliyor ve ilgiyle izleniyor. Peki sergilediği performanslarla birlikte haftanın en yüksek puanını alarak altın kolyeyi boynuna takan yarışmacı hangisi oldu? ? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star kim elendi?

    Doya Doya Moda All Star kim elendi? 30 Nisan Doya Doya Moda All Star haftanın birincisi kim oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. 42 beden ve üstü büyük beden yarışmacılarının günün konseptine göre performanslarını sergilediği yarışmada tüm haftanın en yüksek puanını alan isim altın kolyenin sahibi oldu. Peki bu hafta eleme yapıldı mı, en düşük puanı kim aldı? Doya Doya Moda All Star haftanın finalinde yaşanan gelişmeler…

    30 NİSAN CUMA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:
    Özde:
    Birben:
    Emel:
    Rümeysa:
    Ferdanur:
    Su:

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Betük Böçkün oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta elenen isim Elif oldu.

        SU BAHER KİMDİR?

        Aslen İranlı olan Sepideh Su Baher, 21 yaşında ve üniversite öğrencisi. Oyunculuk deneyimi olduğu bilinen Sepideh Su Baher, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Erkenci ve Kuş Afili Aşk dizilerinde rol aldı. Ayrıca modellik de yapan yarışmacı, Kuaförüm Sensin'e katılmıştı. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, oldukça iddialı bir yarışmacı. Çok genç yaşta çalışmaya başladığını söyleyen ve ailesinden uzakta yaşayan Sepideh Su Baher, aile özlemini anlatırken sık sık duygusal anlar yaşıyor. Bir senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher yarışmaya katıldığında 42 beden ve 68 kilo ağırlığında olduğunu söylemişti.

        ÖZDE KARACAN KİMDİR?

        Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti.Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yol medeniyettir
        Haberler Magazin Doya Doya Moda All Star kim elendi? 30 Nisan Doya Doya Moda All Star haftanın birincisi kim oldu? Kolyenin sahibi…