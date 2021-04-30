SU BAHER KİMDİR?



Aslen İranlı olan Sepideh Su Baher, 21 yaşında ve üniversite öğrencisi. Oyunculuk deneyimi olduğu bilinen Sepideh Su Baher, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Erkenci ve Kuş Afili Aşk dizilerinde rol aldı. Ayrıca modellik de yapan yarışmacı, Kuaförüm Sensin'e katılmıştı. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, oldukça iddialı bir yarışmacı. Çok genç yaşta çalışmaya başladığını söyleyen ve ailesinden uzakta yaşayan Sepideh Su Baher, aile özlemini anlatırken sık sık duygusal anlar yaşıyor. Bir senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher yarışmaya katıldığında 42 beden ve 68 kilo ağırlığında olduğunu söylemişti.