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    • Magazin
    • 29.04.2021 16:01
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    • 29.04.2021 16:01
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    setinde kavga çıktı herkes birbirine girdi! Seti terk edip telefonları kapatınca defteri dürüldü anında postalandı

    'ın final tarihini ağzından kaçırdığı setinde herkes birbirine girdi. Başrollerinde ve 'ın yer aldığı, 2018 yılından bu yana ekranlarda olan ve senaryosuyla izleyiciden tepki çeken Yasak Elma setinde o yıldız isim yönetmenler kavga edince seti terk edip, telefonlarını kapattı. Sürekli sette iyi anlaştıklarını ifade eden ekipten gelen bu haber herkesi şaşkınlığa uğrattı. Öte yandan Yasak Elma'nın yeni bölümüne Şahika'nın ölümü damga vuracak. İşte kavganın detayları...

    Yasak Elma setinde kavga çıktı herkes birbirine girdi!

    Yasak Elma setinde kavga çıktı herkes birbirine girdi! Seti terk edip telefonları kapatınca defteri dürüldü anında postalandı... Yasak Elma'nın seti fena karıştı. Oyuncu kadrosunda Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Nilperi Şahinkaya, Şafak Pekdemir gibi isimleri bulunduran Yasak Elma setinde kavga çıktı. Dizinin ünlü yıldızı yönetmenle kavga edince olanlar oldu. Seti terk edip telefonları kapatan yıldızın ne yaptığına bir türlü anlam verilemeyince defteri de dürüldü.

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmen Murat Öztürk rahatsızlanınca yerine eski yönetmen Neslihan Yeşilyurt geldi.

    Bu sırada Eda Ece o gün seti olmamasına rağmen Yeşilyurt'u görmek için çekime geldi.

        Yeşilyurt, Ece gelince görevini yardımcısına devredip bir süre sohbete daldı.

        Çekimin uzaması üzerine de ortam gerildi, çok üşüyen ve "İşi bititip öyle sohbet etseydiniz" diyen Cavadzade ile Yeşilyurt arasında gerilim yaşandı.

        Sinirlenen Nesrin Cavadzade seti terk etti ve telefonlarını da kapattı. Bu olay yapımcı Fatih Aksoy'a iletilince de Cavadzade'ye cenaze sahnesi yazıldı.
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            Haberler Magazin Yasak Elma setinde kavga çıktı herkes birbirine girdi! Seti terk edip telefonları kapatınca defteri dürüldü anında postalandı