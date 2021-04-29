Yasak Elma setinde kavga çıktı herkes birbirine girdi! Seti terk edip telefonları kapatınca defteri dürüldü anında postalandı... Yasak Elma'nın seti fena karıştı. Oyuncu kadrosunda Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Nilperi Şahinkaya, Şafak Pekdemir gibi isimleri bulunduran Yasak Elma setinde kavga çıktı. Dizinin ünlü yıldızı yönetmenle kavga edince olanlar oldu. Seti terk edip telefonları kapatan yıldızın ne yaptığına bir türlü anlam verilemeyince defteri de dürüldü.