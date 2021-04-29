RAMAZAN İMSAKİYE
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Yasak Elma'nın finalini başrolü kendi ağzıyla ifşaladı! Reyting için yapmadıkları dalavere kalmamıştı sonunda izleyici bıktı

2018 yılında ilk olarak izleyici karşısına çıkmaya başlayan oyuncu kadrosunda Şevval Sam, Eda Ece, Talat Bulut gibi isimleri bulunduran ancak Talat Bulut'un taciz skandalından sonra diziden ayrılmasıyla yoluna farklı karakterlerle devam eden Yasak Elma'nın finalini başrol oyuncusu ağzından kaçırdı. Nesrin Cavadzade'nin diziye katılmasının ardından olayların farklı bir yöne evrildiği ve türlü türlü entrikanın döndüğü diziye önce başrolü veda edecek ardından finali izleyenlerle buluşacak. İşte Yasak Elma final tarihi...

29.04.2021 12:52 - Son Güncelleme: 29.04.2021 12:53
Yasak Elma'nın finalini başrolü kendi ağzıyla ifşaladı! Reyting için yapmadıkları dalavere kalmamıştı sonunda izleyici bıktı

Ünlü oyunculardan şoke eden açıklamalar peş peşe geldi. Önce diziden ayrılacak olan oyuncu sosyal medyada paylaşım yaptı ardından bir başka başrol oyuncusu da dizinin final tarihini açıkladı. Anlaşılan o ki Yasak Elma ekranlardaki son demlerini yaşıyor. İşte detaylar...

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Yasak Elma'nın finalini başrolü kendi ağzıyla ifşaladı! Reyting için yapmadıkları dalavere kalmamıştı sonunda izleyici bıktı

Yasak Elma dizisi sevenlerini 109. yeni bölümde şaşırtacak bir ayrılık yaşanacak. Dizinin yayınlanan son bölümünde Cansu, Ender, Hasan Ali, Çağatay, Şahika ve Yıldız'ın da olduğu yalıdaki partiye silahlı baskın yaptı.

Yasak Elma'nın finalini başrolü kendi ağzıyla ifşaladı! Reyting için yapmadıkları dalavere kalmamıştı sonunda izleyici bıktı

Kurşun seslerinin duyulduğu son sahnede "Bir ölü bir yaralımız var" sözleri dikkat çekmişti. Dizide ölen kişinin ise Şahika olduğu ortaya çıktı.

Yasak Elma'nın finalini başrolü kendi ağzıyla ifşaladı! Reyting için yapmadıkları dalavere kalmamıştı sonunda izleyici bıktı

Dizide Şahika'yı canlandıran Nesrin Cavadzade yeni bölümde ekranlara veda edecek.

Yasak Elma'nın finalini başrolü kendi ağzıyla ifşaladı! Reyting için yapmadıkları dalavere kalmamıştı sonunda izleyici bıktı

Bu gelişmenin ardından Cavadzade ise Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.