Yasak Elma'nın finalini başrolü kendi ağzıyla ifşaladı! Reyting için yapmadıkları dalavere kalmamıştı sonunda izleyici bıktı

2018 yılında ilk olarak izleyici karşısına çıkmaya başlayan oyuncu kadrosunda Şevval Sam, Eda Ece, Talat Bulut gibi isimleri bulunduran ancak Talat Bulut'un taciz skandalından sonra diziden ayrılmasıyla yoluna farklı karakterlerle devam eden Yasak Elma'nın finalini başrol oyuncusu ağzından kaçırdı. Nesrin Cavadzade'nin diziye katılmasının ardından olayların farklı bir yöne evrildiği ve türlü türlü entrikanın döndüğü diziye önce başrolü veda edecek ardından finali izleyenlerle buluşacak. İşte Yasak Elma final tarihi...

29.04.2021 12:52 - Son Güncelleme: 29.04.2021 12:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





