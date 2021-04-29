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    • Magazin
    • 29.04.2021 11:32
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    • 29.04.2021 11:33
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    Tongasına düşünce ifrit olacak! : Kurşunu yedi kalpler yerle yeksan oluyor

    Gerilim hat safhalara ulaştığı dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Asya'nın boğuşma esnasında vurulması herkesi şok etti. Derin'den sonra Asya’nın da ortadan kaybolması tanıdıklarının gündemine bomba gibi düştü. Asya'nın ölüp ölmeyeceği izleyiciler için heyecan yaratan gelişmelerden oldu. Yaşanan vurulma hadisesinin ardından ünlü oyuncu Cansu Dere tarafından canlandırılan Asya karakterinin hikayeye veda edip etmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Heyecan dolu sahnelerin yer alacağı için geri sayım başladı.

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Sadakatsiz'de Derin'den sonra Asya'nın kaçırılması ve ardından boğuşma sırasında vurulması herkesi şok etti. Derin'den sonra Asya'nın da ortadan kaybolması gündeme bomba gibi düşerken, Gönül aldığı bir haberle derinden sarsıldı. Soruşturmada kaydedilen gelişmeler Asya ve Derin'in bulunması yönünde yeni ipuçları ortaya çıkarırken, Volkan ipleri bir kez daha eline almaya kararlıydı. Ekranlarda bölümün sona ermesiyle birlikte Sadakatsiz 28. bölüm fragmanı için heyecan doruklara çıktı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    ASYA ÖLECEK Mİ?

    Asya'nın ölüp ölmeyeceği izleyicilerin heyecan yaratan gelişmelerden oldu. Yaşanan vurulma hadisesinin ardından ünlü oyuncu Cansu Dere tarafından canlandırılan Asya karakterinin hikayeye veda edip etmeyeceği izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

    GELEN HABERLE SARSILIYOR

    Derin'den sonra Asya'nın da ortadan kaybolması gündeme bomba gibi düşerken, Gönül aldığı bir haberle derinden sarsılır.

    Soruşturmada kaydedilen gelişmeler Asya ve Derin'in bulunması yönünde yeni ipuçları ortaya çıkarırken, Volkan ipleri bir kez daha eline almaya kararlıdır.

        Asya'yı karşısında bulmak Derin için bir kurtuluş şansı mıdır, yoksa iki kadın arasındaki büyük yüzleşmenin sonuçları beklenmedik bir başka felaketin mi habercisidir?

        Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya'nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır.

        Yaşanan gelişmeler Asya'yı geçmişe götürsede, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur.

            Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir.

            Derin'in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?
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            Haberler Magazin Tongasına düşünce ifrit olacak! Sadakatsiz 28. bölüm fragmanı: Kurşunu yedi kalpler yerle yeksan oluyor