Sadakatsiz'de Derin'den sonra Asya'nın kaçırılması ve ardından boğuşma sırasında vurulması herkesi şok etti. Derin'den sonra Asya'nın da ortadan kaybolması gündeme bomba gibi düşerken, Gönül aldığı bir haberle derinden sarsıldı. Soruşturmada kaydedilen gelişmeler Asya ve Derin'in bulunması yönünde yeni ipuçları ortaya çıkarırken, Volkan ipleri bir kez daha eline almaya kararlıydı. Ekranlarda bölümün sona ermesiyle birlikte Sadakatsiz 28. bölüm fragmanı için heyecan doruklara çıktı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ASYA ÖLECEK Mİ?

Asya'nın ölüp ölmeyeceği izleyicilerin heyecan yaratan gelişmelerden oldu. Yaşanan vurulma hadisesinin ardından ünlü oyuncu Cansu Dere tarafından canlandırılan Asya karakterinin hikayeye veda edip etmeyeceği izleyiciler tarafından merak konusu oldu.