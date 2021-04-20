Bade İşçil 36 bin TL dolandırılmaktan son anda kurtuldu şikayetinden vazgeçti!

İddiaya göre Yüksel, bu yöntemle 5 araç sahibini dolandırarak, 25 bin 919 TL haksız kazanç elde etti. Milliyet'in haberine göre; İddiaya göre sanık Güven Yüksel, 17 Temmuz 2015 tarihinde Kurtuluş'ta hasarlı trafik kazasına karışan Bade İşçil'i de dolandırmaya çalıştı.