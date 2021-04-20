Bade İşçil 36 bin TL dolandırılmaktan son anda kurtuldu şikayetinden vazgeçti!

Bade İşçil 36 bin TL dolandırılmaktan son anda kurtuldu şikayetinden de vazgeçti! Sahte vekaletname düzenleyerek trafik kazasına karışan araçların sigorta parasını almaya çalışan Güven Yüksel hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 37,5 yıla kadar dava açılmıştı. Sanık Yüksel'in kazaya karışan lüks araç sahiplerinin adına çıkardığı sahte vekaletname ile sigorta şirketlerine değer kaybı talebinde bulunduğu öne sürüldü.
İddiaya göre Yüksel, bu yöntemle 5 araç sahibini dolandırarak, 25 bin 919 TL haksız kazanç elde etti. Milliyet'in haberine göre; İddiaya göre sanık Güven Yüksel, 17 Temmuz 2015 tarihinde Kurtuluş'ta hasarlı trafik kazasına karışan Bade İşçil'i de dolandırmaya çalıştı.
Ünlü oyuncu adına da sahte vekaletname düzenleyen Yüksel, sigorta parasını almaya çalıştı. Ancak sigorta şirketi 36 bin 162 TL'lik ödemeyi Bade İşçil'in kendisine yaptı.