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Kenan İmirzalıoğlu'nun asistanıydı... Ezel dizisinin Şebnem'i Bade İşçil'den iddialı paylaşım!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı efsane diziler arasında yer alan Ezel'de asistan Şebnem karakterine hayat veriyordu Bade İşçil...Merhum sanatçı Tuncel Kurtiz, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin yer aldığı 7'den 70'e herkesin hafızasına kazınan dizide kandırılması kolay olan ancak Ezel'e beslediği sadakat duygusuyla da ondan kopamayan Şebnem, özellikle ikince sezonda sıklıkla taraf değiştirdi. Buna rağmen gerek Tefo'ya beslediği aşkla gerekse Ezel'in onun hayatındaki önemiyle, bir şekilde doğru tarafı bulmayı başaran Şebnem, dizinin hikayesini birçok kez değiştiren isim oldu. Hafızalarda Şebnem olarak yer edinen Bade İşçil, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu, sıfır makyaj haliyle güzellik konusundaki iddiasını gözler önüne serdi. Hayranları ise Şebnem karakterine atıfta bulunarak 37 yaşındaki oyuncunun güzelliğini yorum yağmuruna tuttu.

03.12.2020 17:11 - Son Güncelleme: 03.12.2020 17:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





