EDHO 191. bölüm canlı izle! EDHO 191. bölüm izleme ekranı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. EDHO 191. son bölüm 20 Nisan akşamı ATV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Dizide bu hafta; Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eden Hızır Çakırbeyli, nasıl bir yol izleyecek? İşte detaylar…
EDHO 191. BÖLÜM İZLE!
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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN 191. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?
Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ın infazına imzasını atar. İki kez göğse bir kez kafaya sıktığı kurşun yüzünden tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.