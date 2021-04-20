EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN 191. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?



Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ın infazına imzasını atar. İki kez göğse bir kez kafaya sıktığı kurşun yüzünden tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.