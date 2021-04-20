Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı dizisi hakkında meraklı arayış devam ediyor. Sefirin Kızı'nın klasik koşullar altında bugün yayına girmesi beklenirken yerine Kağıt Ev isimli bir projenin başlayacak olması izleyenlerin aklında sual işaretlerinin oluşmasına sebebiyet verdi. Tüm bu gelişmeler meydana gelirken özellikle ''Sefirin Kızı bugün neden yok?'' biçiminde arayışlarını kesintisiz sürdüren takipçilerini yakından ilgilendirecek bir karara imza atıldı.Yayın yaşamına ilk olarak 2019 senesinin Aralık ayında başlayan Sefirin Kızı dizisinde artık defter kapanıyor. Yayınlandığı ilk yarıyıllarda milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplamayı muvaffak olan Star Tv'nin fenomen dizisi için verilen karar milyonlara büyük şok yaşattı.
Sefirin Kızı Bugün Neden Yok? Sefirin Kızı Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Sefirin Kızı dizisinin yayın saatinde, Nur Fettahoğlu ile Erdal Beşikçioğlu ikilisinin başrolünü üstlendiği O3 Medya imzasıyla Kağıt Ev isimli dizi projesinin ekran macerasına başlangıç yapacağı öğrenildi. Sefirin Kızı'nın ekrandaki her zamanki yerini almayacağını öğrenen tutkunları final karar aldığını zannetmiş olsa da çok farklı bir sebepten kaynaklandığının bilgisine ulaşıldı.
Verilen yeni karara göre, Kağıt Ev dizisinin ekran hayatına merhaba demesiyle beraber Sefirin Kızı'nın yayın gününde değişiklik yapılacağı resmen açıklandı. Sefirin Kızı dizisi, pazartesi günleri yerine 20 Nisan tarihinden itibaren her hafta salı günü sürprizlerle dolu gelişmeleriyle sevenlerinin karşısına geçmeye hazırlanıyor.
Star TV o dizinin fişini çekti! Hayranları çok üzüldü!
Star Tv ekranlarından her Pazartesi akşamında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde her geçen gün final iddiaları güçleniyor. Sevilen dizinin hayranları bu iddialar karşısında üzülürken yapımcılardan net bir cevap bekleniyor.
Özellikle son dönemde Sefirin Kızı dizisinin oyuncu kadrosunda yapılan değişiklikler izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Sevilen oyuncular Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılığı derken önemli bir veda daha yaşandı.
Dizinin izlenme oranlarını yükseltmek için kadroya Tuba Büyüküstün dahil edilirken diziden ayrılan isimlerin sayısı arttı.