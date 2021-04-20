Sefirin Kızı Bugün Neden Yok? Sefirin Kızı Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Sefirin Kızı dizisinin yayın saatinde, Nur Fettahoğlu ile Erdal Beşikçioğlu ikilisinin başrolünü üstlendiği O3 Medya imzasıyla Kağıt Ev isimli dizi projesinin ekran macerasına başlangıç yapacağı öğrenildi. Sefirin Kızı'nın ekrandaki her zamanki yerini almayacağını öğrenen tutkunları final karar aldığını zannetmiş olsa da çok farklı bir sebepten kaynaklandığının bilgisine ulaşıldı.

Verilen yeni karara göre, Kağıt Ev dizisinin ekran hayatına merhaba demesiyle beraber Sefirin Kızı'nın yayın gününde değişiklik yapılacağı resmen açıklandı. Sefirin Kızı dizisi, pazartesi günleri yerine 20 Nisan tarihinden itibaren her hafta salı günü sürprizlerle dolu gelişmeleriyle sevenlerinin karşısına geçmeye hazırlanıyor.