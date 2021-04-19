2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırdı. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterine hayat verdi.. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirdi. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverladı.