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    • 19.04.2021 21:05
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    kimdir? dizisinin Azra'sı Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Sevgilisi var mı?

    Televizyon yayın akışını yakından takip edenler yeni başlayacajolan dizisi ile ilgili bilgileri de sorguluyor. 'nin yeni dizisi olan Kağıt Ev’de Azra karakterine hayat veriyor. Bu noktada, Kağıt Ev dizisinin Azra karakteri Tuvana Türkay hakkında bilgiler araştırılıyor.Peki, Kağıt Ev dizisinin Azra karakteri , kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı, instagram adresi ne? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Tuvana Türkay kimdir? Kağıt Ev dizisinin Azra'sı Tuvana Türkay kaç yaşında?

    Tuvana Türkay Star TV'nin yeni dizisi olan Kağıt Ev'de Azra karakterine hayat veriyor. Bu noktada, Kağıt Ev dizisinin Azra karakteri Tuvana Türkay hakkında bilgiler araştırılıyor.Peki, Kağıt Ev dizisinin Azra karakteri Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı, instagram adresi ne? İşte konu hakkında detaylar!

    TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

    1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etti.

    2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırdı. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterine hayat verdi.. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirdi. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverladı.



        Dizi projeleriyle tanınan Tuvana Türkay, Onur Tuna ile birlikte 2020 yapımı Ağır Romantik filminin başrollerini üstlendi. Şevval Sam ve Talat Bulut'un başrollerini paylaştığı Yasak Elma ekibine sonradan dahil olan Tuvana Türkay, Leyla karakterini canlandırdı.



        Şimdilerde yeni dizi Kağıt Ev'de psikolog Azra İnce karakterine hayat veriyor.
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