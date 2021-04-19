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    • 19.04.2021 20:26
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    • 19.04.2021 20:26
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    Maraşlı son bölüm izle

    ekranlarında izleyicisiyle buluşan Maraşlı dizisi bu akşam 14. bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Yeni bölümde heyecan dolu bölümde Maraşlı ve Necati yüzleşecek. Aziz, İlhan'ın bulaştığı karanlık işlerin ortaya çıkmasından endişe edecek ve tüm aileyi yurtdışında yeni bir hayat kurmak için kaçmaya ikna etmeye çalışacak. Necati, bu planı bozmak için izleyenleri şoke edecek bir hamle yapacak! İşte !

    takvim.com.tr
    Maraşlı 14. bölüm canlı izle! ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle

    Pazartesi günleri yayınlanan Maraşlı dizisinde bu akşam heyecan doruklarda olacak. Maraşlı 14. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizide bu hafta heyecan dolu bölümde Maraşlı ve Necati yüzleşecek. Aziz, İlhan'ın bulaştığı karanlık işlerin ortaya çıkmasından endişe edecek ve tüm aileyi yurtdışında yeni bir hayat kurmak için kaçmaya ikna etmeye çalışacak. Necati, bu planı bozmak için izleyenleri şoke edecek bir hamle yapacak! İşte ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle seçeneği

    MARAŞLI CANLI İZLE! 14. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

    MARAŞLI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    MARAŞLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Abisi İlhan'ın yaptıklarını öğrenen Mahur, ailesinin bulaştığı bir kirli işi daha öğrenir. Başlarına gelenlerden sonra endişeye kapılan Aziz ise ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için yurtdışına kaçma kararı alır. Necati'nin ise başka planları vardır. İyice köşeye sıkışan Behram son sevkiyatını yapıp ülkeden kaçmayı planlar. Hilal ise Maraşlı'ya; Behram'ın yakalanması gerektiğini söyler. Behram'ın peşine düşen Maraşlı, onu yakalamak için büyük bir operasyon düzenler.

        Mahur, yurtdışına gitmeden önce Maraşlı'yla görüşmek ister. Şimdiye dek yaşamadıkları kadar romantik bir akşam geçiren Maraşlı ve Mahur birbirlerine aşklarını itiraf ederler.

        Maraşlı, Mahur'u görmek için gittiği evde Necati'yle karşılaşır ve restleşmeye başlarlar. Necati restleşmede çok büyük bir itirafta bulunur. Duydukları karşısında öfkelenen ve yaşanılanların intikamını almaya kararlı Maraşlı, silahını çıkartır. Büyük yüzleşme kanlı bitecektir!
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