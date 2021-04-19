Maraşlı 14. bölüm canlı izle! ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle

Pazartesi günleri yayınlanan Maraşlı dizisinde bu akşam heyecan doruklarda olacak. Maraşlı 14. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizide bu hafta heyecan dolu bölümde Maraşlı ve Necati yüzleşecek. Aziz, İlhan'ın bulaştığı karanlık işlerin ortaya çıkmasından endişe edecek ve tüm aileyi yurtdışında yeni bir hayat kurmak için kaçmaya ikna etmeye çalışacak. Necati, bu planı bozmak için izleyenleri şoke edecek bir hamle yapacak! İşte ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle seçeneği
MARAŞLI CANLI İZLE! 14. BÖLÜM İZLEME LİNKİ
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14. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Abisi İlhan'ın yaptıklarını öğrenen Mahur, ailesinin bulaştığı bir kirli işi daha öğrenir. Başlarına gelenlerden sonra endişeye kapılan Aziz ise ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için yurtdışına kaçma kararı alır. Necati'nin ise başka planları vardır. İyice köşeye sıkışan Behram son sevkiyatını yapıp ülkeden kaçmayı planlar. Hilal ise Maraşlı'ya; Behram'ın yakalanması gerektiğini söyler. Behram'ın peşine düşen Maraşlı, onu yakalamak için büyük bir operasyon düzenler.