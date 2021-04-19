Lucifer dizisi heyecanlı bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Tom Ellis, Lauren German ve Kevin Alejandro gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili yayıncı kuruluş Netflix'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığı izleyicilerin aklında bir soru işareti olarak yerini almaya başlandı. Peki, Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair merak ediliyor...