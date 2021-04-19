Lucifer dizisi heyecanlı bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Tom Ellis, Lauren German ve Kevin Alejandro gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili yayıncı kuruluş Netflix'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığı izleyicilerin aklında bir soru işareti olarak yerini almaya başlandı. Peki, Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair merak ediliyor...
LUCİFER 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin yayıncı kuruluş Netflix'ten konu hakkında açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.
LUCİFER 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ
1. bölüm özeti: Lucifer bir cinayet kurbanıyla oynarken Chloe ve Maze vakayı araştırır. Amenadiel kulüpte temizlik yapar.
2. bölüm özeti: Cehennemde oldukça uzun bir zaman geçiren Lucifer yaşayanlar dünyasına geri döner. Ama bu yakışıklı şeytan eskisinden biraz farklı gibidir.
3. bölüm özeti: Gerçek Lucifer, kendi hayatından esinlenen bir dizinin setinde işlenen cinayetin ardından Chloe'ye vakayı araştırması için yardım eder.