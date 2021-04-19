Kağıt Ev dizisi bu akşam var mı, hangi kanalda? Kağıt Ev saat kaçta yayınlanacak? İşte dizinin konusu ve oyuncuları!

KAĞIT EV KONUSU NEDİR?

Cihan (Erdal Beşikçioğlu) ve Aylin Fırtına (Nur Fettahoğlu) oğulları Mert (Nejat Uygur), büyük kızları Cemre (Helin Kandemir) ve küçük kızları Melisa (Bulut Teker) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadırlar. Kariyerleri, evleri, hayatları kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur. Fırtına Ailesi'nin hayatı, verdikleri talihsiz bir karar ile bir anda değişecek, yıllarca büyük bir özen ve emekle kurdukları düzenleri ise bir gecede temellerinden sarsılacaktır. Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.