Kağıt Ev dizisi bu akşam var mı, hangi kanalda? Kağıt Ev saat kaçta yayınlanacak? İşte dizinin konusu ve oyuncuları!
Gündemde pek çok kişi Kağıt Ev bu akşam var mı, hangi kanalda yayınlanacak? Sorusunun yanıtını merak edip sıklıkla araştırmaya başladı. Televizyon yayın akışını yakından takip edenler yeni başlayacak olan Kağıt Ev dizisi ile ilgili bilgileri de sorguluyor. Peki tanıtımları ve güçlü oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çeken yeni dizi Kağıt Ev'in ilk bölümü ne zaman ekrana gelecek? Kağıt Ev dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sat kaçta başlayacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
Kağıt Ev bu akşam var mı, hangi kanalda yayınlanacak? Kağıt Ev dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sorgulamaya başlandı. Yeni dizi hem konusu hem de oyuncuları ile oldukça dikkat çekti, yayınlanan tanıtımları da yoğun ilgi gördü. Daha başlamadan adından söz ettiren Kağıt Ev hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. İşte tüm detaylar…
KAĞIT EV KONUSU NEDİR?
Cihan (Erdal Beşikçioğlu) ve Aylin Fırtına (Nur Fettahoğlu) oğulları Mert (Nejat Uygur), büyük kızları Cemre (Helin Kandemir) ve küçük kızları Melisa (Bulut Teker) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadırlar. Kariyerleri, evleri, hayatları kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur. Fırtına Ailesi'nin hayatı, verdikleri talihsiz bir karar ile bir anda değişecek, yıllarca büyük bir özen ve emekle kurdukları düzenleri ise bir gecede temellerinden sarsılacaktır. Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.