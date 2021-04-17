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    • 17.04.2021 08:33
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    • 17.04.2021 08:44
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    SON DAKİKA: 'in 'a açtığı boşanma davasında Hadise bombası

    Son dakika haberi! 11 yıllık eşi 'ın 'ihanetine uğradım' diyen dava açtı. 2010'da iş insanı Reza Zarrab'la evlenen ve 1 yıl sonra Alara ismini verdikleri kızları dünyaya gelen çiftin boşanma haberi sonrası bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Gündeş'in 'ihaneti uğradım' diyerek açtığı davada Hadise'nin de ismi geçiyor. Konuyla ilgili edinilen bilgiye göre Hadise ile Reza Zarrab, 'da birçok kez bir araya geldi. Hadise'nin Miami'ye giderken Türk vatandaşlar tarafından dikkatleri üzerine çekmemek adına aktarmalı uçuş yaptığı da iddia edildi.

    Boşanma davasında Hadise bombası!

    Ebru Gündeş'in 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açması gündeme bomba gibi düştü. Gündeş, Reza Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti.



    Haberin ortaya çıkmasının ardından magazin kulisleri hareketlendi. Gündeş ile "O Ses Türkiye" yarışmasında bir dönem jüri koltuğuna oturan, programda ve ev ortamında da sürekli bir arada olan Hadise'nin Zarrab ile ilişki yaşadığı iddia edildi.



    AVRUPA'DAN MIAMI'YE
    Konuyla ilgili edinilen bilgiye göre Hadise ile Reza Zarrab, Amerika'da birçok kez bir araya geldi. En son 2019 yılında Amerika'ya giderek orada görüşen ikilinin aralıklarla birkaç kez Amerika'da buluştuğu iddialar arasında. Hadise'nin Miami'ye giderken Türk vatandaşlar tarafından dikkatleri üzerine çekmemek adına aktarmalı uçuş yaptığı da iddia edildi. Şarkıcının Avrupa aktarmalı Miami'ye uçtuğu, Türk vatandaşları tarafından görüntülenmemek için büyük bir özen gösterdiği konuşuluyor.

        İDDİA: MIAMI'DE BULUŞTULAR
        Hadise ile Reza Zarrab'ın Miami'de birçok kez bir araya geldiği iddia edildi. Türk vatandaşlara görünmemek için Avrupa aktarmalı olarak Miami'ye giden Hadise'nin Zarrab ile birlikte olduğu anlarda da görüntü vermemek için yoğun çaba sarf ettiği konuşuluyor.

        NEW YORK'TA GÖRÜNTÜLENDİ
        Reza Zarrab, Eylül 2018'de New York'ta bir restoranda bir kadınla görüntülenmişti. O kadın, Ebru Gündeş fanı ve bir dönem yakın arkadaşı olan Ayşegül Akgün'dü. Gündeş, dava dilekçesinde 'başka kadınlarla ilişkisi var' diyerek Zarrab'ın bu fotoğrafını da dilekçeye ekledi.

        LÜKS KIYAFETLER ZARRAB'IN HEDİYESİ
        Hadise, Amerika'dan dönerken dünyaca ünlü markalardan kıyafetlerin fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu kıyafetlerin şarkıcıya Reza Zarrab tarafından hediye edildiği konuşulanlar arasında. Hadise'nin "Küçük Bir Yol" şarkısının klibinde giydiği, Zarrab'ın da hediye ettiği söylenen Valentino marka elbisenin 146 bin TL olduğu ortaya çıktı. Zarrab'ın Hadise'ye pırlanta hediyeler aldığı da kulislerde konuşulanlar arasında.

            O SES'TE NE OLACAK
            Reza Zarrab ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine Ebru Gündeş'in Hadise ile dostluğuna son verdiği öğrenildi. En son "O Ses Türkiye"de Hadise ile birlikte yılbaşı gecesi jüri koltuğuna oturan Gündeş'in olayı öğrendikten sonra yarışmada jüri koltuğunda oturup oturmayacağı merak konusu. Yeni dönemde programa devam edildiği takdirde iki isimden birinin ekranda olmayacağı konuşuluyor.

            REZA ZARRAB GAZETELERDEN ÖĞRENDİ
            Ebru Gündeş'in 11 yıllık evliliğini bitirmek için açtığı boşanma davasını halen ABD'de bulunan Reza Zarrab Türkiye'de yayınlanan haberlerden öğrendi. Edinilen bilgilere göre, Zarrab ve avukatları sabahın erken saatlerinden itibaren uzun telefon görüşmeleri yaptı.


            Bu görüşmeler sonunda, Reza Zarrab'ın avukatı Buğra Akyol, Bodrum Aile Mahkemesi'ne bir dilekçe yazdı. Hürriyet'te yer alan habere göre, dilekçede, boşanma davasını yürüten Bodrum Aile Mahkemesi'nin yetkisiz, tebligat adresinin ise geçersiz olduğu öne sürüldü. Reza Zarrab'ın Türkiye'ye dönmemesinin zorunluluktan kaynaklandığı vurgulanarak, hakkında devam eden yasal süreçten ötürü ABD'yi terk edemediği öne sürüldü.

                DİLEKÇEDEKİ İDDİALAR
                Ebru Gündeş'in 'hile yaptığı' ve yargıyı yanılttığı ifade edilen dilekçede şu iddialar öne sürüldü:

                * Ebru Gündeş, hileli hareketlerle yetki gaspı yaptı, yargıyı yanılttı.

                * İstanbul'da yaşayıp burada ikamet etmesine rağmen hile ile adresini Bodrum'a aldırttı.

                * Kızları Alara'nın halen ikamet adresinin İstanbul'da Ebru Gündeş'in de Bodrum'da görünmesi bunun açık göstergesidir.

                * Tüm bunlar, salt boşanma davasında yetkili bir mahkeme yaratmak amacıyla yapılmış hileli bir işlemden ibarettir.

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                Haberler Magazin SON DAKİKA: Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'a açtığı boşanma davasında Hadise bombası