Ebru Gündeş'in 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açması gündeme bomba gibi düştü. Gündeş, Reza Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti.
Haberin ortaya çıkmasının ardından magazin kulisleri hareketlendi. Gündeş ile "O Ses Türkiye" yarışmasında bir dönem jüri koltuğuna oturan, programda ve ev ortamında da sürekli bir arada olan Hadise'nin Zarrab ile ilişki yaşadığı iddia edildi.
AVRUPA'DAN MIAMI'YE
Konuyla ilgili edinilen bilgiye göre Hadise ile Reza Zarrab, Amerika'da birçok kez bir araya geldi. En son 2019 yılında Amerika'ya giderek orada görüşen ikilinin aralıklarla birkaç kez Amerika'da buluştuğu iddialar arasında. Hadise'nin Miami'ye giderken Türk vatandaşlar tarafından dikkatleri üzerine çekmemek adına aktarmalı uçuş yaptığı da iddia edildi. Şarkıcının Avrupa aktarmalı Miami'ye uçtuğu, Türk vatandaşları tarafından görüntülenmemek için büyük bir özen gösterdiği konuşuluyor.