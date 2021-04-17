Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, nereli? Serenay Sarıkaya ile aşk iddialarıyla gündeme geldi!

SERENAY SARIKAYA NE DEDİ?

Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, Haldun Demirhisar ile ilgili sorular karşısında, "Arkadaşlar öyle bir şey yok. Gerekli açıklamaları yaptım" dedi.

Sarıkaya, geçtiğimiz hafta, "Hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum" ifadelerini kullanmıştı.