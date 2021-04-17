Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, nereli? Serenay Sarıkaya ile aşk iddialarıyla gündeme geldi!

Haldun Demirhisar kimdir? Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddiaları magazin sayfalarından düşmeyen Haldun Demirhisar kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken görüntülenirken Demirhisar ile ilgili sorulara da cevap verdi.
SERENAY SARIKAYA NE DEDİ?
Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, Haldun Demirhisar ile ilgili sorular karşısında, "Arkadaşlar öyle bir şey yok. Gerekli açıklamaları yaptım" dedi.
Sarıkaya, geçtiğimiz hafta, "Hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR?
Haldun Demirhisar, Heavenly dDF' isimli şirketin sahiplerinden birisidir. Yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli iş insanı Haldun Demirhisar, The Stay Otel, Kuum Beach ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapmaktadır. Bunların yanı sıra mimar ofisi ve restoran işletmeleri de bulunan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı.