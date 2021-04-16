Ebru Gündeş boşanıyor! 11 yıllık eşi Reza Zarrab'ın ihanetine uğrayan Ebru Gündeş 'hayatında başka kadınlar var' dedi dava açtı

Ebru Gündeş boşanıyor! 11 yıllık eşi Reza Zarrab'ın 'ihanetine uğradım' diyen Ebru Gündeş dava açtı. 2010'da iş insanı Reza Zarrab'la evlenen ve 1 yıl sonra Alara ismini verdikleri kızları dünyaya gelen çift boşanıyor. 17 Aralık 2013'te tutuklanan Zarrab, 28 Şubat 2014'te tahliye oldu. İlk kez birbirlerinden bu kadar ayrı kalan çiftin evliliklerindeki kırılma noktası ise 22 Mart 2016'da tatil için gittikleri Miami'de, Reza Zarrab'ın havalimanında gözaltına alınması oldu. 46 yaşındaki Ebru Gündeş, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a boşanma davası açtı ve Zarrab'ın hayatında başka kadınların olduğunu belirterek bu zamana kadar yaşadıklarını anlattı.

16.04.2021 09:46 - Son Güncelleme: 16.04.2021 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





