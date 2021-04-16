Ebru Gündeş boşanıyor! 11 yıllık eşi Reza Zarrab'ın ihanetine uğrayan Ebru Gündeş 'hayatında başka kadınlar var' dedi dava açtı
Ebru Gündeş boşanıyor! 11 yıllık eşi Reza Zarrab'ın 'ihanetine uğradım' diyen Ebru Gündeş dava açtı. 2010'da iş insanı Reza Zarrab'la evlenen ve 1 yıl sonra Alara ismini verdikleri kızları dünyaya gelen çift boşanıyor. 17 Aralık 2013'te tutuklanan Zarrab, 28 Şubat 2014'te tahliye oldu. İlk kez birbirlerinden bu kadar ayrı kalan çiftin evliliklerindeki kırılma noktası ise 22 Mart 2016'da tatil için gittikleri Miami'de, Reza Zarrab'ın havalimanında gözaltına alınması oldu. 46 yaşındaki Ebru Gündeş, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a boşanma davası açtı ve Zarrab'ın hayatında başka kadınların olduğunu belirterek bu zamana kadar yaşadıklarını anlattı.
16.04.2021 09:46
- Son Güncelleme: 16.04.2021 10:55
EBRU GÜNDEŞ BOŞANIYOR!
11 yıllık eşi Reza Zarrab'ın ihanetine uğrayan Ebru Gündeş 'hayatında başka kadınlar var' dedi dava açtı. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, iş insanı Reza Zarrab'la 2010'da dünyaevine girmişti. Çiftin 2011 yılında da Alara ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.
NEW YORK'A GİTTİ
2016 yılında Maimi'de tutuklanan Zarrab'ın ABD'nin İran'a yönelik ambargosunun delinmesinde rol oynadığı, aracılık yaptığı iddia ediliyordu. Tutuklanan Zarrab, 1 yıl sonra itirafçı oldu ve serbest kaldı. Zarrab, eşi ve kızı Türkiye'de olmasına rağmen New York'ta yaşamaya başladı.
EBRU AMERİKA'YA YERLEŞMEDİ
Bu olaylardan sonra araları bozulan çiftin, evliliği kurtarmak için çok uğraştığı ancak başarılı olmadığı öğrenildi. Gündeş, Zarrab'ın Amerika'ya yerleşin isteğini geri çevirince ipler iyice koptu.
"BAŞKA KADINLAR VAR"
Boşanma kararı alan Ebru Gündeş, dava açmak için Bodrum Aile Mahkemesi'ni tercih etti.
KIZININ VELAYETİNİ İSTİYOR
Gündeş, dava dilekçesinde evlilik birliğinin onarılamaz bir şekilde temelinden sarsıldığına vurgu yaparak boşanmak istediğini dile getirdi. Sanatçı, kızı Alara'nın velayetini de talep etti.