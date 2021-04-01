





EN ÜST CEZADAN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

İki yıldır devam eden davanın karar duruşmasına müşteki İntizar Aslan ile Sinem Gedik'in avukatı Emek Emre ve şüpheli Alper Güzel ile avukatı Bilal Dağtekin katıldı. Duruşmada söz alan avukat Emek Emre, uğradıkları zararın dikkate alınarak sanık Alper Güzel'in en üst cezadan cezalandırılmasını talep etti.