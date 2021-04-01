Şarkıcı İntizar ile Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik, avukatları Emek Emre aracılığıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak uygunsuz ve mahrem görüntülerinin ifşa edildiğini iddia etmiş, Mustafa Ceceli ile teknik servis müdürü Alper Güzel'den şikâyetçi olmuştu.
MİSAFİR ODASINDA KAYDA ALINDI
Savcılık, Mustafa Ceceli'ye delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verdi. Evin güvenlik kamera sistemleriyle ilgilenen teknik servis müdürü Alper Güzel'in ise belirlenmeyen zamanlarda kamera ve internet dolaşımındaki aksaklık nedeniyle Sinem Gedik'in daveti üzerine eve geldiği, medyaya servis edilen İntizar Aslan ile Sinem Gedik'e ait görüntülerin, söz konusu evin misafir odasında kayda alındığı tespit edildi.
CECELİ'YE E-POSTA GÖNDERDİ
Savcılık tarafından yapılan incelemede, uygunsuz görüntülerin Mustafa Ceceli'ye Rusya tabanlı bir internet sitesine ait e-posta adresinden Alper Güzel tarafından gönderildiği tespit edildi.