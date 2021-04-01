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    • 01.04.2021 11:34
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    SON DAKİKA: İntizar ve 'in mahrem görüntülerini ifşa edenin cezası belli oldu! Dikkat çeken Rusya detayı

    Son dakika haberi! Şarkıcı ile Mustafa Ceceli’nin eski eşi ’in uygunsuz ve mahrem görüntülerini ifşa eden teknik servis müdürü Alper Güzel, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa’ suçlarından 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahrem görüntülerin gönderilmesi ve ifşa edilmesiyle ilgili Rusya detayı ortaya çıktı.

    İfşada bomba Rusya detayı

    Şarkıcı İntizar ile Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik, avukatları Emek Emre aracılığıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak uygunsuz ve mahrem görüntülerinin ifşa edildiğini iddia etmiş, Mustafa Ceceli ile teknik servis müdürü Alper Güzel'den şikâyetçi olmuştu.

    MİSAFİR ODASINDA KAYDA ALINDI
    Savcılık, Mustafa Ceceli'ye delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verdi. Evin güvenlik kamera sistemleriyle ilgilenen teknik servis müdürü Alper Güzel'in ise belirlenmeyen zamanlarda kamera ve internet dolaşımındaki aksaklık nedeniyle Sinem Gedik'in daveti üzerine eve geldiği, medyaya servis edilen İntizar Aslan ile Sinem Gedik'e ait görüntülerin, söz konusu evin misafir odasında kayda alındığı tespit edildi.




    CECELİ'YE E-POSTA GÖNDERDİ
    Savcılık tarafından yapılan incelemede, uygunsuz görüntülerin Mustafa Ceceli'ye Rusya tabanlı bir internet sitesine ait e-posta adresinden Alper Güzel tarafından gönderildiği tespit edildi.




        EN ÜST CEZADAN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ
        İki yıldır devam eden davanın karar duruşmasına müşteki İntizar Aslan ile Sinem Gedik'in avukatı Emek Emre ve şüpheli Alper Güzel ile avukatı Bilal Dağtekin katıldı. Duruşmada söz alan avukat Emek Emre, uğradıkları zararın dikkate alınarak sanık Alper Güzel'in en üst cezadan cezalandırılmasını talep etti.


        MAHKEME KARARINI VERDİ
        Sanık Alper Güzel de beraatini istedi. Hürriyet'te yer alan habere göre, kararını açıklayan mahkeme, sanık Alper Güzel'in İntizar Aslan ve Sinem Gedik'e yönelik olarak 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'kişilerin özel hayatına ilişkin görüntüleri ve sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etmek' suçlarından 7 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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