Her bölümüyle heyecanı şaha kaldıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah ve Melik Tekiş'in taht savaşı geçen haftaya damgasını vurmuştu. Sultan Melikşah ve Melik Tekiş'in karşı karşıya geldiği sahne sonrası gözler Uyanış Büyük Selçuklu 27. bölüm fragmanına çevrildi. Diğer taraftan Selçuklu'nun takvim çalışmalarından haberdar olan Fatımi Veziri Bedrülcemali, Selçuklu'nun İslam aleminde giderek parlayan yıldızını karartmak adına Hasan Sabbah'tan bu takvimi istemişti. Pazartesi günkü heyecan dolu bölümden sonra Uyanış Büyük Selçuklu 27. bölüm fragmanı dün yayınlandı. Fragmanda Melikşah ve Ahmed Sencer'in gözyaşlarına boğulduğu görülüyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sencer'in tertibi neticesinde Tekiş'in ihanetinden emin olan Melikşah, Tekiş'e nasıl bir ceza verecektir? Tahtı ele geçirmek için mücadeleye girmiş olan Tekiş, Melikşah'ın elinden kurtulmayı başarabilecek midir?