Dün akşam ekranlarda fırtınalar estiren Kuruluş Osman'da Osman ve Umur Beylerin görüşmesi neticesinde Dündar'ın hain olduğu ortaya çıktı. Umur Bey'in obadaki hainle ilgili kanıtı açıklaması üzerine Osman Bey, hainin amcası Dündar Bey olduğunu anladı. Düğün konvoyuna yapılan baskının ardından Kayı Obası'nın ve can dostu Gonca Hatun'un yaralarını sarmak için çalışan Bala Hatun, Osman Bey'le dertleşti. Yeni bölümün hemen ardından ATV ekranlarında Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. İşte Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler...

ŞEYH EDEBALI OSMAN BEY VE UMUR BEY'İ BULUŞTURDU

Şeyh Edebalı; Osman Bey ve Umur Bey'i aralarındaki sürtüşmeyi ortadan kaldırmak üzere dergaha davet etti. Umur Bey'in obadaki hainle ilgili kanıtı açıklaması üzerine Osman Bey, hainin amcası Dündar Bey olduğunu anladı.