İzleyicilerin ilgi odağı haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Ceylan'ın ölümü ve Tuncay'ın adamı İlhan'ın gelişi çok konuşuldu. Selman, kimsesizlerden birisine Doğan Baba'yı infaz etmesi için 150 bin dolar teklif etti. Ancak gerçek masa toplantısında ortaya çıktı. Aslında Selman'ın yanına gelen adamın Doğan'ı öldürmediği ve bizzat onun adamı olduğunun açığa çıkmasıyla ihanetin cezası için harekete geçildi. Yaman, Selman'ın yaptıkları nedeniyle onun arkasında durmadı ve Selman masada lider İlyas tarafından infaz edildi. İnfazın ardından Ceylan'ın Hızır'ın gözleri önünde öldürülmesi herkesi şaşırtan anlardan oldu. Heyecanın zirvelere çıktığı bölümün ardından EDHO 188. bölüm fragmanı yayınlandı.

CEYLAN'IN VEDASI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik diziden ayrıldı. EDHO'da Ceylan karakteri masa toplantısının biteceği anda tuzağa düşürülerek oraya getirildi.