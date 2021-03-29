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    • Magazin
    • 29.03.2021 08:00
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    • 29.03.2021 08:00
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    Alayını cendere içine aldı cellatları olacak! : Yaman Hamdi'yi yerle yeksan edecek

    "Bu konuyla ilgili kim varsa hepsinin peşine düşeceğim. Doğduğuna pişman edeceğim.!" sözleri nda yaşanan gelişmelerden en dikkat çekenlerden birisi olarak ön plana çıktı. İzleyiciler Yaman'ın ne yapacağını merak ediyor. Masada Selman'ın infaz edilmesi ve Ceylan'ın Hızır'ın gözleri önünde öldürülmesi haftanın en çok konuşulan sahnelerden oldu. Yaman'ın özellikle kardeşinin ihanetini öğrenmesi ve ardından gösterdiği dik duruş milyonları ekran başına kilitledi. Son anlarda ise yürekleri yakacak bir olay meydana geldi. İlhan'ın tuzağına düşen Ceylan masanın toplandığı mekanın önünde, Hızır'ın yanında infaz edildi. Demir'in öldüğü 188. bölüm fragmanında ise heyecan arşa çıktı.

    takvim.com.tr
    EDHO 188. bölüm fragmanı yayınlandı!

    İzleyicilerin ilgi odağı haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Ceylan'ın ölümü ve Tuncay'ın adamı İlhan'ın gelişi çok konuşuldu. Selman, kimsesizlerden birisine Doğan Baba'yı infaz etmesi için 150 bin dolar teklif etti. Ancak gerçek masa toplantısında ortaya çıktı. Aslında Selman'ın yanına gelen adamın Doğan'ı öldürmediği ve bizzat onun adamı olduğunun açığa çıkmasıyla ihanetin cezası için harekete geçildi. Yaman, Selman'ın yaptıkları nedeniyle onun arkasında durmadı ve Selman masada lider İlyas tarafından infaz edildi. İnfazın ardından Ceylan'ın Hızır'ın gözleri önünde öldürülmesi herkesi şaşırtan anlardan oldu. Heyecanın zirvelere çıktığı bölümün ardından EDHO 188. bölüm fragmanı yayınlandı.

    CEYLAN'IN VEDASI

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik diziden ayrıldı. EDHO'da Ceylan karakteri masa toplantısının biteceği anda tuzağa düşürülerek oraya getirildi.

    Ceylan, Tuncay ve İshak'ın adamları tarafından Hızır'ın gözleri önünde öldürüldü. Böylece Sanem Çelik diziye veda etti.

    SELMAN KENDİ SONUNU GETİRDİ

    Masa toplantısı öncesi kimsesizlerden birisiyle görüşen Selman 150 bin dolar karşılığında Doğan Baba'yı öldürmek için teklif yaptı. Seko da paranın bir kısmını çalarak bu işi ayarladı.

        KİMSESİZ BABA AFFETMEDİ

        Ancak Kimsesiz Doğan ikiliyi tuzağa düşürdü ve adım adım ölüme çekti. Masa toplantısında bu olayın ortaya çıkmasıyla da Selman, Yaman'ın da onayıyla infaz edildi.

        HIZIR ÇAKIRBEYLİ'DEN BÜYÜK DERS

        Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a hayatları boyunca unutamayacağı bir ders verir. Ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin verdiği kararla zor duruma düşer.

        Ailenin direği ol dediği eşi Ceylan Çakırbeyli, verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket eder. Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli'nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya kararlıdır.

            Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'nin de ikazlarını yok sayan Ceylan Çakırbeyli, kendi planını uygulamaya başlar. Oğlu Uğur'u kaybettikten sonra harekete geçen Demir ise abisi İdris'le ters düşme pahasına yapılanı ödetmeye niyetlidir.

            Bu durumda Behzat'ın en yakınındaki Hakan ise ilk darbeyi alır. Oğlu Yaman Korkmaz'ın ikazlarına rağmen Kimsesiz Doğan'ı karşısına alan Hamdi Korkmaz ilk hamlesini yapar. Hamdi Kormaz'ın beklediği haber ise Seko'dan gelir.

            SANEM ÇELİK KİMDİR?

            Sanem Çelik, 18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1982 yılında başladığı Erenköy İlkokulunu 1987 yılında bitirdi. 1983 yılında aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı.

            1987 yılından 1995 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı bölümünde Orta, Lise, ve Ön Lisans okudu. Ön lisansını aldıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçti. 1999'da mezun oldu. Konservatuvarda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisi oldu.

                1996'da ilk sinema filmi deneyimini "Yaban" filmi ile yaşadı. 1997 senesinde "Kara Melek" dizisinde rol aldı. "Kara Melek" Sanem Çelik için büyük bir dönüm noktasıydı, Türkiye onu bu dizi ile tanıdı.

                1996 - 1999 yılları arasında senaryosunu Nuran Devres ve Kubilay Zerener'in yazdığı "Kara Melek" dizisinde Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora, Zerrin Arbaş, Ziya Kürküt, Aliye Uzunatağan, Zehra Alptürk, Mehmet Ali Alabora, Kaan Çakır, Görkem Yeltan ile birlikte rol almıştır.

                2013 yılının son aylarında çekilen ve yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, Kanal D'de ekrana gelen, başrollerinde Sanem Çelik, Oktay Kaynarca ve Murat Ünalmış'ın yer aldıkları "İnadına Yaşamak" dizisininde görev aldı.

                Bugüne kadar pek çok dizide ve filmde rol alan Çelik son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan karakterini canlandırdı.
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                Haberler Magazin Alayını cendere içine aldı cellatları olacak! EDHO 188. bölüm fragmanı: Yaman Hamdi'yi yerle yeksan edecek