Survivor ikinci eleme adayı hangi yarışmacı oldu? 21 Mart Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Rekabetin yine üst düzeyde olduğu TV8'in fenomen yarışmasında neler oldu? En önemli oyunlardan biri olan dokunulmazlık mücadelesinde kaybeden takım adadan gitmesi yönünde bir ismi açıkladı. Ada konseyinde neler oldu? İsmail ve Dora arasında neler yaşandı? İşte tüm yaşananlar…
SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
21 Mart Pazar akşamı nefes kesen dokunulmazlık yarışı ekrana geldi. Sona doğru gidilirken her iki takım da sadece kazanmak istiyor. İlk dokunulmazlığı gönüllüler almış ünlülerse uzun aranın ardından kaybetmişti.Ancak oyun başa baş mücadele ile sürüyor. Buna göre 6-6'lık bir skor söz konusu iken ünlülerin atağı ile 9-6 gibi bir skor oldu. Beklenen 21 Mart ikinci dokunulmazlık oyunu sonucuna göre dokunulmazlığı ünlüler aldı.
SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2021 yarışmasında cumartesi akşamı dokunulmazlığı kazanan gönüllüler olmuştu. Böylelikle eleme konseyinde isim yazan ünlüler takımı, ilk aday olarak Gonca'yı çıkardı.
İkinci dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler eleme konseyinde isim yazdı. Hanzade ve Aleyna Çalışkan eleme adayı oldu. İki isim birden 4'er oy alarak birlikte aday çıktı.