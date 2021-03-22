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    • 22.03.2021 09:22
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    • 22.03.2021 09:22
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    ikinci eleme adayı hangi yarışmacı oldu? ?

    İzlemeyi kaçıranlar ikinci eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Sorusunun yanıtını merak ederek gündemde sıklıkla araştırır oldu. Yine zorlu bir parkur vardı, hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımı varını yoğunu ortaya koyarak yarıştı. Survivor 2021 birleşme öncesi son dokunulmazlık olduğuna vurgu yapan Acun Ilıcalı konseyde ikinci eleme adayının kim olduğunu açıkladı. ? İsmail ve Dora arasında gergin anlar yaşandı. İşte den gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Survivor ikinci eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

    Survivor ikinci eleme adayı hangi yarışmacı oldu? 21 Mart Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Rekabetin yine üst düzeyde olduğu TV8'in fenomen yarışmasında neler oldu? En önemli oyunlardan biri olan dokunulmazlık mücadelesinde kaybeden takım adadan gitmesi yönünde bir ismi açıkladı. Ada konseyinde neler oldu? İsmail ve Dora arasında neler yaşandı? İşte tüm yaşananlar…

    SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    21 Mart Pazar akşamı nefes kesen dokunulmazlık yarışı ekrana geldi. Sona doğru gidilirken her iki takım da sadece kazanmak istiyor. İlk dokunulmazlığı gönüllüler almış ünlülerse uzun aranın ardından kaybetmişti.Ancak oyun başa baş mücadele ile sürüyor. Buna göre 6-6'lık bir skor söz konusu iken ünlülerin atağı ile 9-6 gibi bir skor oldu. Beklenen 21 Mart ikinci dokunulmazlık oyunu sonucuna göre dokunulmazlığı ünlüler aldı.

    SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

    TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2021 yarışmasında cumartesi akşamı dokunulmazlığı kazanan gönüllüler olmuştu. Böylelikle eleme konseyinde isim yazan ünlüler takımı, ilk aday olarak Gonca'yı çıkardı.

    İkinci dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler eleme konseyinde isim yazdı. Hanzade ve Aleyna Çalışkan eleme adayı oldu. İki isim birden 4'er oy alarak birlikte aday çıktı.

        SURVİVOR'DA İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 10-7 skorla Gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımından haftanın ilk eleme adayı seçildi.

        ELEME İLK ADAYI KİM OLDU?

        Hastanın ilk eleme adayı gonca oldu.

        BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKICISI BELLİ OLDU!

        Survivor birleşme partisine sayılı günler kala Acun Ilıcalı detayları vermeye başladı. Daha önceki konseyde geçtiğimiz yılın şampiyonu Cemal Can'ın dj olarak partiye geleceğini söyleyen Ilıcalı yeni detayları da son konseyde verdi.Yarışmacılara yarın hangi ünlü ismin birleşme partisine katılacağını açıklayacağını ifade eden Ilıcalı, seyircilerin ise bugün Instagram hesabından bu kişiyi öğrenebileceğini belirtti.Instagram hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı birleşme partisine Jason Derulo'nun geleceğini duyurdu. Ilıcalı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
        Swalla ve Savage Love şarkılarının arkasındaki büyük isim, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek.

        SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

        2021 sezonunda Survivor birleşme partisinin 27-28 Mart'ta yapılacağı duyuruldu.

        Acun Ilıcalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

        'Birleşme partisi de 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur, 2 hafta kaldı. Çok da güzel bir parti olacak inşallah. 28'i parti olur.'

        SURVİVOR HANZADE KİMDİR?

        Survivor Hanzade 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade aslen İzmirli'dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuyan Hanzade Survivor, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

        Var mısın? Yok musun yarışmasında tüm Türkiye onu tanıdı. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı'nın teklifi ile Acun Medya bünyesinde çalışmaya başladı.

        2010 yılında Acun Medya tarafından hazırlanan "Yok Böyle Dans" programı sunuculuğu yaptı. Survivor yarışmaların sunuculuğu yaptı. O Ses Türkiye programında görev aldı.

        Hanzade Durmuş, 2005 yılından beri üniversiteden tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında evlendi.
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        Haberler Magazin Survivor ikinci eleme adayı hangi yarışmacı oldu? 21 Mart Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?