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    • Magazin
    • 22.03.2021 10:46
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    • 22.03.2021 10:46
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    Dönemini kapatacak o kayıp yürekleri dağladı! nda aleme imzasını atıyor

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta ardı sıra yaşanacak gelişmelerle heyecan doruklara çıkacak. Son bölümde Hızır'ın Tuncay'ın mekanını havaya uçurmasıyla yeni bir savaşın sinyalleri verildi. Behzat ve İlyas kendilerini öldürmeye gelen Uğur'u ele geçirdi. Behzat, Demir'in kurduğu plan sonrası mekanının önüne giderek hem İdris'in hem de Demir'in gözü önünde Uğur'un kafasına sıktı. Ayrıca mekan baskınından sonra deliye dönen Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı mekanına giderek önce ona gözdağı verdi. Ardından da mekandan çıkar çıkmaz İlyas'a mekanı patlattırdı. İzleyicilerin merakla beklediği dün akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı.

    takvim.com.tr
    EDHO 187. bölüm fragmanında savaşın sinyalleri!

    Dönemini kapatacak o kayıp yürekleri dağladı. EDHO 187. bölüm fragmanında aleme imzasını atıyor. ATV ekranlarında altı sezondur salı akşamlarına damgasını vurmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Seko'nun Hamdi Baba'ya Kimsesiz Doğan öldü demesi izleyicileri şaşırtacak. Özellikle son bölümde Yaman Korkmaz'ın evine giden Kimsesiz Doğan'ın Hamdi Korkmaz'a gözdağı verdiği sahnede heyecan doruklara çıktı. İkili arasında restleşme izleyicilerin sosyal medya platformlarından en çok izlediği sahnelerden birisi oldu. Barış görüşmelerinden mekanın denizden gemiyle taranmasının ardından bu olaya bir son vermek isteyen Hızır Çakırbeyli ise önce Tuncay'ı mekanına giderek onunla görüştü. Ardından da mekanı havaya uçurdu. Dün akşam yayınlanan fragmanda Hakan'ın ağır yaralanması, Kimsesiz Baba'nın ölüm haberinin Hamdi'ye ulaştırılması ve Hızır-Ceylan kavgası izleyicileri ekranlara kilitleyecek.

    DEMİR'İN PLANI

    Demir barışma bahanesiyle tüm masa üyelerini balıkçıya yemeğe çağırıp hepsini orada toplayarak onları öldürmeye çalıştı.

    İSHAK PUSU ATIYOR

    İshak'ın saldırısı başarısız olurken barışma yemeğine gitmeyen İlyas ve Behzat'ı öldürmeyi planlayan Uğur ise ikisini öldürmeye çalışırken tuzağa düştü.

    BEHZAT, UĞUR'UN KAFASINA SIKIYOR

    Hain planları suya düşen Demir her şeyi inkar etmeye çalışsa da Behzat ve İlyas tarafından ele geçirilen oğlu Uğur'un ölümü karşısında büyük bir şok yaşadı.

        "Aslanlar bazen ölü numarası yapar, çakalları boğmak için"

        Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur.

        Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasla birlikte harekete geçer.

        Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği mücadelede onu dimdik ayakta görmek ister.

            Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten saklar.

            Hızır Çakırbeyli ile verdiği mücadelede cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar.

            Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir.

                İtibarı için her şeyi yapmaya hazır olan İdris Reis, kardeşi Demir'in Tuncay'la yaptığı plandan habersizdir.

                Abisinden gizli hareket eden Demir ise Façalı ailesinin içinde olan Selçuk üstünden oyun kurar. Demir'in kurduğu oyunu fark eden Behzat Façalı'nın hareketi ise ağır olur.
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                Haberler Magazin Dönemini kapatacak o kayıp yürekleri dağladı! EDHO 187. bölüm fragmanında aleme imzasını atıyor