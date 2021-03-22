Dönemini kapatacak o kayıp yürekleri dağladı. EDHO 187. bölüm fragmanında aleme imzasını atıyor. ATV ekranlarında altı sezondur salı akşamlarına damgasını vurmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Seko'nun Hamdi Baba'ya Kimsesiz Doğan öldü demesi izleyicileri şaşırtacak. Özellikle son bölümde Yaman Korkmaz'ın evine giden Kimsesiz Doğan'ın Hamdi Korkmaz'a gözdağı verdiği sahnede heyecan doruklara çıktı. İkili arasında restleşme izleyicilerin sosyal medya platformlarından en çok izlediği sahnelerden birisi oldu. Barış görüşmelerinden mekanın denizden gemiyle taranmasının ardından bu olaya bir son vermek isteyen Hızır Çakırbeyli ise önce Tuncay'ı mekanına giderek onunla görüştü. Ardından da mekanı havaya uçurdu. Dün akşam yayınlanan fragmanda Hakan'ın ağır yaralanması, Kimsesiz Baba'nın ölüm haberinin Hamdi'ye ulaştırılması ve Hızır-Ceylan kavgası izleyicileri ekranlara kilitleyecek.

DEMİR'İN PLANI

Demir barışma bahanesiyle tüm masa üyelerini balıkçıya yemeğe çağırıp hepsini orada toplayarak onları öldürmeye çalıştı.