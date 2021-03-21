Survivor’da hamilelik şoku! Meğer o iki isim sevgiliymiş! Acil test istendi, Acun Ilıcalı da şaşkın!

Survivor 2021 sezonu her ne kadar TV8 ekranlarında yayın hayatına devam ediyor olsa bile buna paralel bir şekilde başlayan Romanya ve Yunanistan da kendi ülkelerinde yayınlanmaya devam ediyor. Yunanistan kısmında da ünlüler ve savaşçılar olmak üzere iki takım kıyasıya bir şekilde mücadelelerini sürdürüyor.