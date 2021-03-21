Survivor’da hamilelik şoku! Meğer o iki isim sevgiliymiş! Acil test istendi, Acun Ilıcalı da şaşkın!
TV8'in her sezon ilgiyle izlenen yarışması Survivor'da hamilelik şoku yaşandı. Birleşme partisi için gün sayılırken Acun Ilıcalı, Survivor Yunanistan ve Survivor Romanya yarışmacılarının da birleşme haftasında yer alacağını duyurmasının ardından heyecan daha da arttı. Gündeme bomba gibi düşen bir olay ise partiyi geri planda bıraktı, Acun Ilıcalı da şaşkın. Meğer o iki isim sevgiliymiş ve hamilelik skandalı da ortaya çıkınca doktor acil hamilelik testi istedi. Magazin gündemini sallayan bu olaydan sonra Survivor yarışmacılarının kimler olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar…
TV8'in her sezon ilgiyle izlenen yarışması Survivor'da hamilelik şoku yaşandı. Birleşme partisi için gün sayılırken Acun Ilıcalı, Survivor Yunanistan ve Survivor Romanya yarışmacılarının da birleşme haftasında yer alacağını duyurmasının ardından heyecan daha da arttı. Gündeme bomba gibi düşen bir olay ise partiyi geri planda bıraktı, Acun Ilıcalı da şaşkın. Meğer o iki isim sevgiliymiş ve hamilelik skandalı da ortaya çıkınca doktor acil hamilelik testi istedi. Magazin gündemini sallayan bu olaydan sonra Survivor yarışmacılarının kimler olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar…
Survivor Yunanistan, Survivor Romanya yarışmacılarıyla ortak düzenlenecek olan Survivor birleşme partisi için geri sayım başlamışken şoke eden bir gelişme yaşandı. Yarışmacılardan o ikisinin sevgili olduğunun öğrenilmesi üzerine ikinci bir şok de hamilelik skandalı oldu. Durumdan şüphelenen doktor acil test istedi, peki test sonucu çıktı mı? Acun Ilıcalı'nın bile böylesine bir olayla karşılaşmadığı Survivor hamilelik skandalının tüm detayları haberimizde yer alıyor.
Survivor 2021 sezonu her ne kadar TV8 ekranlarında yayın hayatına devam ediyor olsa bile buna paralel bir şekilde başlayan Romanya ve Yunanistan da kendi ülkelerinde yayınlanmaya devam ediyor. Yunanistan kısmında da ünlüler ve savaşçılar olmak üzere iki takım kıyasıya bir şekilde mücadelelerini sürdürüyor.