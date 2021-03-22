TRT 1 ekranlarında 31 bölümdür macerasını tüm hızıyla sürdüren Tövbeler Olsun dizisiyle ilgili flaş bir karar alındı. Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can gibi usta isimlerin kadrosunda yer aldığı Horanta Holding'in yöneticisi Namzet Horanta'nın, pinti bir kişilikten cömertliğe dönen hikayesini konu alan dizi bu hafta ekranlara veda ediyor. Bir süredir reyting sıralamasında bekleneni veremeyen dizi, izlenme oranlarının düşük kalması altında nedeniyle final yapıyor. Normalde dizinin 32. bölümüyle yani gelecek hafta final yapması kararlaştırılmıştı. Ancak son alınan karara göre dizi bu hafta ekranlara veda ediyor.

BU HAFTA EKRANLARA VEDA EDİYOR

32. bölümde ekranlara veda etmesi beklenen Tövbeler Olsun dizisi bu hafta perşembe günü ekranlardaki macerasını sonlandıracak.