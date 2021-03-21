Güldür Güldür Mehtap hamile mi? Meltem Yılmazkaya hamile mi? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Güldür Güldür'de Mehtap karakteri ile ekran karşısına çıkan ve yaptığı skeçler ile herkesi kahkahalara boğan Meltem Yılmazkaya'nın özel hayatı da merak konusu. Güldür Güldür Mehtap karakterine hayat veren Meltem Yılmazkaya hakkında merak edilen tüm bilgileri derledik.
MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR, HAMİLE Mİ?
Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 13 yaşından beri animatörlük yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir.
İlk olarak 2009 yılında Yetkin Dikinciler'in başrolde olduğu Aile Saadeti adlı dizide canlandırdığı Fitnat karakteri ile dikkatleri çeken Yılmazkaya, 2009 yılında Benim Annem Bir Melek adlı diziye Berivan karakteri ile dâhil oldu. 2010 yılında Şen Yuva adlı dizide ise Kadife karakterini canlandırdı. 2012 yılında başrollerde Metin Akpınar, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu, İclal Aydın'ın oynadığı Aşkın Hâlleri adlı dizide rol aldı. 2013 yılında Aldırma Gönül adlı dizide oynadı.